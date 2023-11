’เศรษฐา‘ ทัวร์ทำเนียบฯ เจอแม่ค้าโอดของแพง

หลังจากนั้นบรรดาแม่ค้าได้เชิญชวนให้นายกรัฐมนตรีรับประทานอาหารเช้าที่ร้าน นายเศรษฐา กล่าวขอบคุณพร้อมระบุว่าตอนนี้ทานไม่ได้เนื่องจากช่วงนี้งดอาหารเช้าเพื่อรักษาสุขภาพ “สุขภาพจะได้ดีพักลำไส้บ้างโดยช่วงเช้าผมก็จะดื่มน้ำ และกาแฟที่ไม่ใส่น้ำตาลเพียงอย่างเดียว เมื่อถามว่าเป็นลักษณะการทำไอเอฟใช่หรือไม่ นายเศรษฐา กล่าวยอมรับว่า ประมาณนั้น โดยใช้สูตร 16 ต่อ 8 เมื่อถามว่าทำมานานแล้วหรือยัง นายเศรษฐากล่าวว่าทำได้ก็ทำ...

ต่อมา นายเศรษฐา ได้เยี่ยมชมร้านกาแฟซิตี้พลัส ซึ่งเป็นร้านกาแฟที่เปิดโอกาสให้ผู้พิการได้มาประกอบอาชีพ โดยนายกรัฐมนตรีได้สอบถามถึงการเข้ามาทำงาน พร้อมสั่งกาแฟอเมริกาโน่เย็นไม่ใส่น้ำตาล รวมทั้งได้ขนมเค้กช็อกโกแลตขณะเดียวกันยังได้ให้ทิปกับทางร้านจำนวนเงิน 1000 บาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมสั่งให้คณะทำงานสั่งไอศครีมวนิลา มารับประทาน ร่วมกับเค้กช็อกโกแลต ในช่วงเที่ยงด้วย

