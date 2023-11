‘ไอติม’โต้ถูกกล่าวหารวบรวมเสียง ส.ส.ไม่ขับ ‘ปูอัด’ ยันเป็น 1 เสียงขับออก

- 106 คนลงมติให้ขับออก จึงทำให้การขับออกยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้ (เนื่องจากน้อยกว่า 116 เสียงตามเกณฑ์ 3 ใน 4) ผมถือว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่อยู่บนข้อเท็จจริง และเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงมาก ผมจึงจำเป็นต้องชี้แจงความจริงดังต่อไปนี้

3. ในที่ประชุมเมื่อวานที่คณะกรรมการวินัยและกรรมการบริหารพรรคได้มีการรายงานข้อเท็จจริงต่อ ส.ส. ทุกคน เพื่อเปิดให้มีกาารอภิปรายความเห็นก่อนจะลงมติ ผมก็ได้ลุกขึ้นอภิปราย โดยมีประเด็นที่สำคัญว่า - (ii) หากตระหนักว่ากระทำผิดดังกล่าว ทางออกที่ควรจะเป็นคือการที่ผู้กระทำผิด แสดงความรับผิดชอบทางการเมือง โดยที่ไม่ต้องรอให้มีกระบวนการวินิจฉัยลงโทษอย่างเป็นทางการ

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NATIONTV22: 'ไอติม' เดือดโต้ถูกกล่าวหารวมเสียง สส. ไม่ขับ 'ปูอัด' ชี้ ร้ายแรงมาก'ไอติม' เดือดแจงยิบโต้ถูกกล่าวหารวมเสียง สส. ไม่ขับ 'ปูอัด' ระบุ ร้ายแรงมาก จำเป็นต้องชี้แจง ยันเป็น 1 เสียงโหวตขับออก พร้อมขอโทษเพื่อนสส.ที่เปิดเผยข้อมูลมติ

แหล่ง: NationTV22 | อ่านเพิ่มเติม ⮕

MGRONLINELIVE: 'วุฒิพงศ์' ต้องหาพรรคใหม่สังกัดใน 30 วัน หลังโดนก้าวไกลขับ หากไม่ทันต้องพ้นตำแหน่ง ส.ส.วุฒิพงศ์ ส.ส.ปราจีนฯ ก้าวไกล ที่ถูกขับออก ต้องหาพรรคใหม่สังกัดใน 30 วัน หากไม่ได้พ้นจากความเป็น ส.ส.วันนี้ (2 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรณีพรรคก้าวไกลมีมติขับนายวุฒิพงศ์ ทองเหลา ส.ส.ปราจีน ิิกจากการเป็นสมาชิกพรรค จากเหตุมีพฤติ

แหล่ง: MGROnlineLive | อ่านเพิ่มเติม ⮕

MGRONLINELIVE: ผลสอบออกแล้ว! 2 ส.ส.ก้าวไกลคุกคามทางเพศผิดวินัยร้ายแรง โทษขับพ้นพรรค ชง กก.บห.ลงมติพรุ่งนี้เบญจา เผยผลสอบ 2 สส.ของพรรคถูกร้องเรียนคุกคาม-ล่วงละเมิดทางเพศ ทำผิดวินัยร้ายแรง โทษถึงขั้นขับออก เสนอที่ประชุมพรรคลงมติพรุ่งนี้ ยันไม่กังวลจำนวน ส.ส.ลดแม้เป็น ส.ส.เขต ย้ำไม่มีวัฒนธรรมปกป้องวันที่ 31 ต.ค.2566 ที่พรรคก้าวไกล น.ส.

แหล่ง: MGROnlineLive | อ่านเพิ่มเติม ⮕

MGRONLINELIVE: มติก้าวไกลขับ'วุฒิพงศ์'ส.ส.หื่นพ้นพรรค อีกรายแค่คาดโทษวานนี้ ( 1 พ.ย.) ภายหลังการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล และ ส.ส.นานกว่า 6 ชั่วโมง เพื่อลงมติกรณีมีผู้ร้องเรียนว่ามีการคุกคามทางเพศนั้น โดยที่ประชุมมีมติขับ นายวุฒิพงศ์ ทองเหลา ส.ส.ปราจีนบุรี ออกจากสมาชิกพรรค ซึ่งถื

แหล่ง: MGROnlineLive | อ่านเพิ่มเติม ⮕

MGRONLINELIVE: ก้าวไกลป่วนหนักหลังมติขับ ส.ส.สองมาตรฐาน สก.หญิงแท็กหา 'ไชยามพวาน' หน้าด้าน ไม่ละอายแก่ใจ“สก.ก้าวไกล บางซื่อ” เดือด แท็กหา “สส.ปูอัด” ซัดหน้าด้าน เป็นคนให้ได้ก่อนค่อยเป็นผู้แทนประชาชน ขณะ สส.หญิง ประท้วงเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นสีดำ หลัง “ก้าวไกล” มีมติลงโทษ สส.คุกคามทางเพศ ด้านโซเชียลระอุ ตามหาใครโหวตช่วย “สส.ปูอัด” ไม่โ

แหล่ง: MGROnlineLive | อ่านเพิ่มเติม ⮕

MGRONLINELIVE: 'ไชยามพวานก้าวไกล' โผล่หน้าแล้วโค้งขอโทษปัดคุกคามทางเพศ อ้างแจงช้าหวั่นกระทบหลายฝ่าย-โบ้ยดิสเครดิตเปิดหน้าครั้งแรก ส.ส.ฝั่งธนถูกกล่าวหาคุกคามทางเพศ ไชยามพวาน โค้งคำนับขอโทษ ชี้แจงช้า เพราะอาจกระทบหลายฝ่าย ปัดคุกคามทางเพศ เชื่อเป็นขบวนการดิสเครดิต พร้อมให้กกต.ตรวจสอบ กันพรรคถูกครหาหากตัดสินออกมาทางใดทางหนึ่ง

แหล่ง: MGROnlineLive | อ่านเพิ่มเติม ⮕