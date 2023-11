‘โก้ ธีรศักดิ์’ เล่นใหญ่ จัดเวทีประกวด “ธิดานาคี” ครั้งแรกในรอบ 275 ปี วัดนาคปรก

เหล่าดาราที่มาร่วมรำถวายพญานาค ที่กำลังก่อสร้างอยู่ ได้แก่ ‘ซาร่า คาซิงกีนี’ และลูกสาว ‘น้องเอมมิลี่’ รวมถึง ‘โก้ ธีรศักดิ์, ปุ๋ย นิทัศน์’ นอกจากนี้ยังมีคนบันเทิงมาร่วมงานอีกคับคั่ง และถือโอกาสแถลงข่าวการประกวดธิดานาคี ซึ่งเป็นเวทีประกวดนางงามที่เปิดโอกาสกว้างให้กับสาวสวยทั้งสาวแท้ และสาวสอง สาวข้ามเพศ ตั้งแต่อายุ 18-40 ปี ให้ร่วมประกวดบนเวทีเดียวกัน เพื่อเผยแพร่พุทธศาสนา การปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนเข้าวัด รวมทั้งปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลในธรรม ความเข้าใจถึงวัฒนธรรมไทย...

‘ผิง สุภาวดี’ เปิดใจว่า ผิงชอบมาทำบุญที่วัดนาคปรกอยู่ประจำทำมาหลายปีแล้ว ศรัทธาวัดนี้มากจริงๆ วัดนาคปรกก็ดังอยู่แล้ว ในแต่ละวันมีคนมากราบไหว้อยู่ ผิงอยากจะให้วัดนาคปรก เป็นที่รู้จักมากขึ้นกว่านี้ เลยอยากจะจัดทำเวทีประกวดธิดานาคี มิสนากะ Miss Naga 2024 เพื่อสร้างสีสันให้กับวัด ค้นหานางงามที่ครบพร้อมสวยทั้งกายและใจจริง เป็นตัวแทนของวัดในการเผยแพร่ สืบทอดพระพุทธศาสนาอีกด้วย

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึง 29 มกราคม 2567 จะประกาศผู้เข้ารอบ 15 คนสุดท้าย 1 กุมภาพันธ์ 2567 รีบส่งการส่งใบสมัคร กรอกประวัติตามแบบฟอร์ม และส่งคลิปวีดิโอ VDO แนะนำตัวเองความยาวไม่เกิน 1-3 นาที มาที่ INBOX อินบอกซ์แฟนเพจ ธิดานาคี Miss Nagaรับชมทางยูทูบที่ :

