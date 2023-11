‘เศรษฐา’ ยังไม่เคาะเลขาฯ สมช. ย้ำจะเป็นคนในหรือคนนอกก็ไร้ปัญหา

เมื่อถามว่าข้อกฎหมายที่ยังรออยู่เป็นเรื่องของการโอนย้ายหรืออะไร นายเศรษฐา ตอบว่า “เก็บไว้ก่อนก็แล้วกัน อย่าเพิ่งเลย เอาความเหมาะสมที่จะพูดดีกว่า” แต่ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาอะไร สมช. ก็ทำงานได้อย่างเต็มสมรรถภาพ ไม่มีตกหล่นอยู่แล้ว

เมื่อถามย้ำว่าไม่ว่าจะตั้งคนนอกหรือใน ก็จะไม่มีปัญหาใช่หรือไม่ นายเศรษฐา ย้ำว่าไม่มี ส่วนตอนนี้ยังมีชื่อเดียวใช่หรือไม่ นายเศรษฐา ยิ้ม แต่ไม่ได้ตอบคำถามนี้ ผู้สื่อข่าวถามว่าจะให้กำลังใจคนภายใน สมช. ได้อย่างไร เพราะบางครั้งก็ไม่สามารถขึ้นได้เลย นายเศรษฐา ระบุว่า ไม่มีปัญหาใดๆ ทั้งสิ้น รักษาการเลขาฯ สมช. ก็พูดอยู่แล้ว ไม่มีปัญหา บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความสุข

