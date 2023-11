‘สุรพงษ์’ ลุยพัฒนามอเตอร์เวย์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม สุรพงษ์ ปิยะโชติ ระบุ กระทรวงฯ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งระยะ 20 ปี ตั้งแต่ปี 2561 - 2580 โดยมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีประสิทธิภาพ ในส่วนของการขนส่งทางถนน ได้ศึกษาโครงการ MR-MAP ซึ่งบูรณาการ การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และการพัฒนาระบบรางในแนวเส้นทางใหม่ เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคต่างๆ และเชื่อมโยงไทยกับประเทศในอาเซียน

KTNEWSONLINE: เอาจริง! ‘สุรพงษ์’ ขีดเส้นตรวจการบ้าน 10 พ.ย.นี้ สั่งทุกหน่วยรายงานผล‘สุรพงษ์’ ขีดเส้นตรวจการบ้าน 10 พ.ย.นี้ สั่งทุกหน่วยงานในกำกับรายงานผลปฏิบัติงานตามนโยบายที่มอบหมาย เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณตามเป้า

SIAMRATH_ONLINE: 'สุรพงษ์' ร่วมงาน The Roads and Traffic Expo Thailand 2023 ยกระดับคมนาคมขนส่ง-เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวันที่ 1 พ.ย. 2566 'นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ' รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงาน 'The Roads and Traffic Expo Thailand 2023' พร้อมด้วย นางสาวณภัทรา กมลรักษา ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายมนตรี เดชาสกุลสม ผู้ตรวจราชการกรระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงคมนาคม โดยมี Mr.

SIAMRATH_ONLINE: เปิดประวัติ 'อุเทนถวาย' ตำนานโรงเรียน'ช่างก่อสร้าง' แห่งแรกของไทยเป็นปัญหายืดเยื้อมานาน กว่า 48 ปี เมื่อย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงกรณีการขอคืนพื้นที่ของจุฬาฯ ที่ให้อุเทนถวายเช่า ว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ได้ทำสัญญาเช่ากับจุฬาฯ บนพื้นที่ 20 ไร่ 3 งาน 29 ตารางวา ตั้งแต่ปี 2478-2546 โดยจุฬาฯ...

KTNEWSONLINE: มองเศรษฐกิจผ่านมุมมอง ‘ประธานTDRI’ ทำอย่างไร ให้ไทยพ้นกับดักรายได้ปานกลางประเทศไทยมีเป้าหมายในการหลุดพ้นจาก “กับดักรายได้ปานกลาง” (Middle Income Trap) ไปสู่การเป็น “ประเทศรายได้สูง” ภายในปี 2580 ซึ่งถือเป็นเป้าหมายหนึ่งที่สำคัญในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

KTNEWSONLINE: 'พรบ.กรมรางฯ' คาดใช้ปลายปี 67 วางมาตรฐาน“สุรพงษ์” ดัน พรบ.กรมรางใช้ปลายปี 2567 หวังคุมระบบขนส่งทางรางมาตรฐานเดียวกัน กำหนดเพดานค่าโดยสาร จี้ทุกโครงข่ายสูงสุด 20 บาทตลอดสาย

KTNEWSONLINE: 'สุรพงษ์' สั่งเปิดบริการรถไฟฟ้าสายสีชมพู แคราย“สุรพงษ์” สั่ง รฟม.เจรจาเอกชนดึงรถไฟฟ้าทุกสายปรับค่าโดยสารรับนโยบาย 20 บาทตลอดสาย พร้อมจี้เปิดให้บริการ “รถไฟฟ้าสายสีชมพู” ธ.ค.นี้

