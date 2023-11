‘ยูนิแอร์’ ทุ่มทุนสร้างกว่า 30 ล้านบาท เปิดตัวห้องทดสอบประสิทธิภาพพลังงาน

‘ห้องทดสอบประสิทธิภาพการทำความเย็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนระบายความร้อนด้วยอากาศขนาดใหญ่’ ซึ่งสามารถทดสอบชุดเครื่องปรับอากาศซึ่งประกอบด้วย Air Handling Unit (AHU) และ Condensing Unit (CDU) โดยมีขีดความสามารถในการทดสอบได้สูงถึง 70 ตันความเย็น ตามมาตรฐาน มอก.2711-2558 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศที่มีคุณภาพมาตรฐานและมีความปลอดภัยสูงสุด

‘ห้องทดสอบประสิทธิภาพการทำความเย็นเครื่องทำน้ำเย็นอุตสาหกรรม (Chiller)’ โดยมีขีดความสามารถในการทดสอบเครื่องชิลเลอร์ทำน้ำเย็นอุตสาหกรรมทั้งแบบระบายความร้อนด้วยน้ำ และระบายความร้อนด้วยอากาศ ตั้งแต่ 6-200 ตันความเย็น ตามมาตรฐาน AHRI Standard 550/590 (I-P) เป็นการการันตีถึงสมรรถนะการทำความเย็นที่ได้มาตรฐานระดับสากล

นอกจากนี้ ยูนิแอร์ ยังเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหลายประเทศทั่วทุกมุมโลก ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่มีสภาพภูมิอากาศหนาวจัดอย่างประเทศแคนาดาและรัสเซียหรือร้อนจัดในแถบตะวันออกกลาง หรือ สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดปี อย่างประเทศออสเตรเลีย โดยได้ทำการส่งออกเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำน้ำเย็นอุตสาหกรรมทั้งภายใต้ยี่ห้อ “UNI-Aire” และในรูปแบบอุปกรณ์ OEM ไปยังประเทศต่างๆกว่า 70 ประเทศทั่วโลก พร้อมทั้งได้รับมาตรฐานสากลและรางวัลต่างๆ อาทิ รางวัล Thailand Energy Award,รางวัล Prime Minister's Export Award,...

