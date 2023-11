‘การบินไทย‘ ปักธงรุกตลาดอินเดียรับเปิดฟรีวีซ่าเล็งขยาย 2 เส้นทางใหม่

“อินเดียเป็นตลาดที่โตไวมากกว่าจีน เพราะดีมานด์การเดินทางตลาดนี้มีสูง และยังขยายตัวได้อีกมาก ซึ่งการประกาศนโยบายฟรีวีซ่าก็ทำให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวและจองการเดินทางง่ายขึ้น ซึ่งจะส่งผลบวกต่อช่วงไฮซีซันทันที เพราะเป็นช่วงที่อินเดียมักนิยมเดินทางจัดงานแต่งงาน จึงคาดการณ์ว่าในช่วงไตรมาส 4 นี้ รูทอินเดียจะขยายตัวเพิ่มขึ้น จากปัจจุบันที่มีเฉลี่ยราว 75% แต่จะเพิ่มมากน้อยนั้นต้องรอดูบุ๊กกิ้งล่วงหน้าก่อน ซึ่งขณะนี้ยังไม่เห็นสัญญาณชัด...

ทั้งนี้ ในส่วนของสถารการณ์ตลาดจีน ปัจจุบันยังพบว่ายังไม่ฟื้นตัวกลับมาปกติ ซึ่งเชื่อว่าอาจเกิดจากปัจจัยภายในของจีนทั้งในด้านเศรษฐกิจ ส่วนนโยบายฟรีวีซ่าให้แก่ไต้หวัน การบินไทยประเมินว่าจะส่งผลบวกในช่วงไฮซีซัน ทำให้มีการเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น โดยขณะนี้ยังอยู่ในช่วงประเมินยอดบุ๊กกิ้ง

อย่างไรก็ตามปัจจุบันการบินไทยได้เปิดให้จองการเดินทางล่วงหน้าในเส้นทางกรุงเทพฯ – อิสตันบูลแล้ว พบว่ามียอดจองล่วงหน้า (บุ๊กกิ้ง) สูงเฉลี่ย 60% และคาดว่าหลังเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ในวันที่ 1 ธ.ค.

สำหรับเส้นทาง กรุงเทพฯ-อิสตันบูล การบินไทยจะให้บริการเที่ยวบินไป – กลับ โดยทำการบิน 7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ให้บริการด้วยเครื่องบินรุ่นแอร์บัส A 350 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2566 เป็นต้นไป โดยมีตารางบินที่สะดวกสบาย ประกอบด้วย เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-อิสตันบูล ทำการบินทุกวัน วันละ 1 เที่ยวบิน เที่ยวบินที่ TG900 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เวลา 23.45 น. เดินทางถึงอิสตันบูล เวลา 06.05 น. ของวันถัดไป (เวลาท้องถิ่น) และเที่ยวบินที่ TG901 ออกเดินทางจากอิสตันบูล เวลา 16.30 น.

