Paypal ไตรมาสล่าสุด ปริมาณการใช้จ่ายบนแพลตฟอร์มเพิ่มขึ้น 12% ผู้ใช้งาน 428 ล้านบัญชี

จำนวนธุรกรรมบน Paypal เพิ่มขึ้น 11% เป็น 6.3 พันล้านครั้ง เฉลี่ยย้อนหลัง 12 เดือน มีการทำธุรกรรมต่อหนึ่งบัญชี 56.6 ครั้ง จำนวนบัญชีที่มีความเคลื่อนไหวอยู่ที่ 428 ล้านบัญชี ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 432 ล้านบัญชีเมื่อปลายเดือนกันยายน กล่าวว่าบริษัทจะปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อสร้างนวัตกรรมและบรรลุเป้าหมายด้วยความเร็วที่สูงขึ้น เขายังเห็นโอกาสอีกมากที่ Paypal

นอกจากนี้ Paypal ยังประกาศแต่งตั้ง Jamie Miller เป็นซีเอฟโอคนใหม่ของบริษัท มีผลตั้งแต่ 6 พฤศจิกายน 2023 เป็นต้นไป โดยก่อนหน้านี้ Miller เคยเป็นซีเอฟโอที่ EY และ Cargill

BLOGNONE: [แก้ไขแล้ว] แอป SCB Easy ล่มไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวในขณะนี้เที่ยงวันนี้ (31 ตุลาคม 2023) ผู้ใช้งาน X จำนวนมากโพสต์ว่าไม่สามารถทำธุรกรรมต่าง ๆ เช่น โอน หรือจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชัน SCB Easy ได้ ในแฮชแท

SIAMRATH_ONLINE: ตำรวจสอบสวนกลาง พร้อมชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมาน รวบลูกน้องเสี่ยแป้ง ร่วมกันช่วยแหกคุกพาขับรถหนีวันนี้ (31 ตุลาคม 2566) ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปราม พร้อมชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมาน นำกำลังเข้าจับกุม นายสุทิวัส หรือหนอน อายุ 28 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 428/2566 ลงวันที่ 27 ต.ค.

MXPHONE: หลุดภาพ iQOO 12 โชว์ดีไซน์เครื่องจริง ก่อนเปิดตัว 7 พ.ย.นี้iQOO 12 Series ว่าที่มือถือระดับท็อปรุ่นใหม่มีแผนจะเปิดตัวที่ประเทศจีนในวันที่ 7 พฤศจิกายนนี้ และคาดว่าจะเปิดตัวระดับสากลในวันที่ 12 ธันวาคม ซึ่งล่าสุดทาง Digital Chat Station ก็ได้ปล่อยภาพเครื่องจริงของมือถือรุ่นนี้ออกมาให้ชมกัน

DROIDSANS: iQOO 12 Series เตรียมเปิดตัวที่จีน 7 พฤศจิกายน 2023 ส่วน Global รอไม่นาน 12 ธันวาคมนี้ ยืนยันเข้าไทยแน่นอนThe First Android Community in Thailand

SANOOK: ดูดวงรายเดือน 1-30 พฤศจิกายน 2566ดวงรายเดือน ดวงชะตาของทั้ง 12 ราศี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 จะเป็นอย่างไร เชิญอ่านคำทำนาย

SANOOK: 1-2 พ.ย. 66 ฤกษ์ประจบเทวดา 2 วันสุดท้ายของปี โดย โหรรัตนโกสินทร์โหรรัตนโกสินทร์ เผยฤกษ์ประจบเทวดา 2 วันสุดท้ายของปี พร้อมทำนายดวงชะตา 12 ลัคนา ในช่วงนี้

