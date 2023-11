PELUPO 2024 (เพลูโป้) เทศกาลดนตรี “สายกรีนตัวพ่อ” มีอะไร ยังไง?

หลังจากพักวงในปี 2017 ในที่สุด The Walters ได้กลับมาโลดแล่นในวงการเพลงอีกครั้ง ด้วยการเซ็นสัญญากับค่ายเพลงระดับโลก Warner Records พร้อมออกผลงานใหม่ให้แฟนๆ หายคิดถึง ใครที่ชื่นชอบเพลงอารมณ์ชวนฝันเมโลดี้สวยงาม มาพบกับโชว์ครั้งแรกในไทยของ The Walters ที่ PELUPO 2024 ศิลปินมาดเซอร์จอมลุยเดี่ยว เจ้าของฉายา "one-man improvised meltdown" ที่ชี้ให้เห็นถึงฝีมือที่เต็มไปด้วยการด้นสดและเดาทิศทางไม่ได้ เขาใช้เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์และจังหวะลูป รวมถึงเนื้อเพลงสุดฮา ที่จะทำให้แฟนๆ...

พวกเขาเริ่มต้นด้วยการเล่นเพลง cover และทำให้เพลงนั้นเกินขอบเขตของดนตรีปกติ ด้วยฝีมือทางดนตรีระดับสุดยอด Dirty Loops ได้ร่วมงานกับสุดยอดมือกีตาร์แห่งยุคสมัยอย่าง Cory Wong และได้ปล่อย co-album ในชื่อ Turbo ซึ่งได้รับคำชื่นชมจากสื่อดนตรีทั่วโลกวงอิเล็กทรอนิกส์ของพี่น้องฝาแฝด Cosmo Liney และ Patrick Liney ที่จะมาสร้างสีสันในค่ำคืน Friday maj7 ที่ PELUPO 2024

Cosmo's Midnight ได้รับคำชมในฐานะศิลปินผู้เชื่อมดนตรีเข้าไว้ด้วยกัน ผสมผสานเพลง pop, r&b, hip hop, electronica ได้อย่างมีสไตล์ ความโดดเด่นไม่เหมือนใครของ Cosmo's Midnight ทำให้พวกเขาเป็นหนึ่งในศิลปินที่โดดเด่นที่สุดในออสเตรเลีย และได้ขึ้นแสดงมิวสิกเฟสติวัลทั่วโลก วงดนตรีดูโอที่มีสไตล์เพลงบรรยากาศแบบ Dream-Pop ผสมผสานความเก่าวินเทจแบบ Lo-fi จนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่หลายคนหลงรัก

จุดเริ่มต้นของ LANDOKMAI เกิดจากทั้งคู่รู้จักกันสมัยเรียนมหาวิทยาลัยมหิดล และเริ่มต้นทำเพลงด้วยกันครั้งแรกจากคัฟเวอร์เพลงลง YouTube จนได้ผลตอบรับดีเกินคาด LANDOKMAI จึงตัดสินใจทำเพลงของตัวเองด้วยกันในฐานะศิลปินอิสระ ก่อนจะได้มาเป็นหนึ่งในศิลปินในค่าย What The Duck

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

IPHONE_DROID: Bloomberg เผย Apple Watch ปี 2024 จะรองรับการวัดความดันโลหิตและการตรวจจับภาวะหยุดหายใจขณะหลับBloomberg เผย Apple Watch ปี 2024 จะรองรับการวัดความดันโลหิตและการตรวจจับภาวะหยุดหายใจขณะหลับ - Apple News บทความมือถือใหม่ล่าสุด 2023

แหล่ง: iPhone_Droid | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SIAMSPORT_NEWS: ลิขิตสวรรค์ ? 5 เกมสำคัญตัดสินอนาคต เอริค เทน ฮากอนาคตของ เอริค เทน ฮาก ผู้จัดการทีมกับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด อาจถูกตัดสินจาก 5 แมตช์สำคัญ หลังกุนซือชาวดัตช์ตกเป็นข่าวอย่างหนักเตรียมโดนไล่ออกเซ่นผลงานสุดย่ำแย่ในช่วงต้นฤดูกาล 2023-2024

แหล่ง: siamsport_news | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SANOOK: เจี๊ยบ พิจิตตรา โพสต์พีค จากอากาเซสู่ผู้ประสบภัยหลังไปคอนเสิร์ต 'แบมแบม'เจี๊ยบ พิจิตตรา กับโมเมนต์สุดพีควันไปคอนเสิร์ต 2023-2024 BamBam THE 1ST WORLD TOUR [AREA 52] in BANGKOK

แหล่ง: Sanook | อ่านเพิ่มเติม ⮕

MXPHONE: เผยสเปคเต็ม ๆ Samsung Galaxy A15 5G คาดเปิดตัว Q1 ปี 2024มีความเป็นไปได้ที่ Samsung Galaxy A15 จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2024 โดยลือกันว่าเครื่องที่ขายในยุโรปจะวางจำหน่ายทั้งในเวอร์ชั่น 4G และ 5G ซึ่งล่าสุดก็มีข้อมูลสเปคของรุ่น 5G หลุดออกมาแล้ว

แหล่ง: mxphone | อ่านเพิ่มเติม ⮕

MXPHONE: ลือ Apple จะใช้กระจกขึ้นรูปที่เบาและดีกว่าสำหรับเลนส์ Tele บน iPhone 16 Proแหล่งข่าวเผย Apple เตรียมเปลี่ยนมาใช้เลนส์กระจกขึ้นรูปสำหรับกล้อง Telephoto ใน iPhone 16 Pro ของปี 2024 ซึ่งมี Largan Precision ทำหน้าที่ดูแลการผลิตเลนส์นี้ให้โดยเฉพาะ

แหล่ง: mxphone | อ่านเพิ่มเติม ⮕

MGRONLINELIVE: งานเข้า! มุสลิมอเมริกันขู่งดบริจาค-ไม่โหวตให้ ‘ไบเดน’ ในศึกเลือกตั้ง 2024 หากยังไม่กดดันอิสราเอลหยุดยิงในกาซาองค์กรมุสลิมและชาวอเมริกันเชื้อสายอาหรับในสหรัฐฯ ขู่จะไม่บริจาคเงินสนับสนุน และไม่โหวตเลือกประธานาธิบดี โจ ไบเดน ในศึกเลือกตั้งผู้นำทำเนียบขาวปี 2024 หากผู้นำสหรัฐฯ ไม่มีมาตรการกดดันให้อิสราเอลหยุดยิงในกาซาทันที

แหล่ง: MGROnlineLive | อ่านเพิ่มเติม ⮕