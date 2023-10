Project X ต้นแบบ รถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก ใช้แบตเตอรี่ Gogoro แบบถอดเปลี่ยนได้

ในงาน Japan Mobility Show 2023 มีการเปิดตัว Project X รถยนต์ไฟฟ้า EV ขนาดเล็ก ที่ใช้แบตเตอรี่แบบถอดเปลี่ยนได้ของ Gogoro เป็นครั้งแรก เป็นการพัฒนาโดย MIH Consortium ที่อยู่ในเครือของ Foxconn

Gogoro เป็นแพลตฟอร์มสกูตเตอร์ไฟฟ้าในประเทศไต้หวัน ที่มีเครือข่ายใช้งานอย่างกว้างขวาง ด้วยรูปแบบการใช้งานที่ไม่ต้องชาร์จไฟ เพียงแค่คุณขับไปที่สถานีที่มีกระจายอยู่ทั่วทั้งเมือง จัดการถอดแบตเตอรี่ลูกเดิมในสกูตเตอร์ออก แล้วเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่แทน ก็สามารถขับต่อไปได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

จะดีแค่ไหน ถ้าแนวคิดแบบนี้จะถูกนำมาใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าบ้าง แทนที่คุณจะต้องเสียเวลาจอดรถเพื่อรอชาร์จครั้งละ 30-40 นาที แต่คุณสามารถถอดแบตเปลี่ยนลูกใหม่ได้ภายใน 6 วินาทีเท่านั้น เร็วกว่าเติมน้ำมันเสียอีก! ในตอนนี้ที่ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจำนวนมาก พยายามผลักดันรถที่มีขนาดใหญ่ขึ้น วิ่งได้ไกลขึ้น แต่แนวคิดนี้จะช่วยทำให้รถยนต์ไฟฟ้าแบบไมโครคาร์ มีความน่าสนใจและตอบโจทย์การใช้งานในเมืองมากขึ้น headtopics.com

ตัวรถยนต์ต้นแบบ Project X คันนี้ ออกแบบมาให้เลือกใช้งานแบบ 2 ที่นั่ง หรือ 3 ที่นั่ง เพราะพื้นที่ด้านหลังถูกแบ่งไว้สำหรับเป็นสล็อตเพื่อใส่แบตเตอรี่ Gogoro โดยจะต้องใส่ถึง 2 ก้อน และรถคันนี้ยังพร้อมรองรับระบบการขับขี่อัตโนมัติได้ตั้งแต่ระดับ 2 ถึงระดับ 4

จากข้อมูลข่าว ไม่มีข้อมูลว่า รถคันนี้มีสมรรถภาพในการวิ่งทำความเร็วได้เท่าไร และสามารถวิ่งได้ระยะไกลที่สุดแค่ไหน กับแบตเตอรี่ขนาดเล็ก 2 ก้อน

