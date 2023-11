OR ร่วมจารึกประวัติศาสตร์ไทยอีกครั้ง ในศึกโมโตจีพี “โออาร์ ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ 2023”

เปิดเผยว่า OR ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก “โออาร์ ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ 2023” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยที่ผ่านมา OR ได้สนับสนุนวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยอย่างต่อเนื่องมาตลอด สำหรับการสนับสนุนการแข่งขันโมโตจีพี ซึ่งเป็นการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบที่ได้รับความนิยมสูงสุดของโลกครั้งนี้ OR หวังว่าจะได้มีโอกาสร่วมสร้างประวัติศาสตร์ด้านการกีฬาให้แก่คนไทย และช่วยกระตุ้นให้วงการมอเตอร์สปอร์ตไทยกลับมาคึกคักอีกครั้ง...

ตลอดระยะเวลาการจัดงาน MotoGP 2023 ทั้ง 3 วัน OR ได้จัดเตรียม โออาร์ พาวิลเลียน (OR Pavilion) ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม พร้อมกิจกรรมสุดพิเศษต่าง ๆ มากมาย ให้ผู้เข้าชมงานในครั้งนี้ได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์ที่สนุกสนานกันอย่างเต็มที่ และแฟนโมโตจีพี ยังสามารถเลือกซื้อของที่ระลึก MotoGP Limited Edition “โออาร์ ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ 2023” นอกจากนี้ ภายใน OR Pavilion ยังมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น PTT Lubricants และ FIT Auto รวมไปถึงอาหารและเครื่องดื่มแบรนด์ต่าง ๆ...

ศึกโมโตจีพีนับเป็นสุดยอดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบอันดับหนึ่งของโลกที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากแฟนมอเตอร์สปอร์ตจากทั่วโลก สำหรับ "โออาร์ ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ 2023" ครั้งนี้ มีนักบิดชั้นนำจากทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา อาทิ มาเวริค บีญาเลส (Maverick Viñales) ฆอร์เฆ มาร์ติน (Jorge Martin) และ มาร์ค มาร์เกซ (Marc Marquez) รวมถึงนักบิดมือพระกาฬอีกมากมาย โดยในปีนี้ยังมีนักแข่งไทย 2 ท่าน ได้แก่ "ไอเดีย" กฤตภัทร เขื่อนคำ ลงแข่งขันในศึกโมโตทรี (Moto 3) และ "ก้อง" สมเกียรติ

“นักบิดไทยฮอนด้า” ระเบิดฟอร์มโฮมเรซ! “ก้อง-สมเกียรติ” ผงาดโพเดียม โมโตทู ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ “ข้าวกล้อง-จักรีภัทร” เข้าวินพร้อมดับเบิ้ลโพเดียมเอเชีย ทาเลนต์กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยผลสำรวจเบื้องต้น ของการแข่งขันรถจักรยานยนต์ Moto GP สนามที่ 17 โออาร์ ไทยแลนด์ กรังปรีซ์ 2023 ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.

โมโตจีพีไทยแลนด์​ สุดคึกคัก แฟนความเร็วมุ่งหน้าสนามช้าง กระทบไหล่นักบิดคนโปรดสุดยอดศึกสองล้อรายการที่ใหญ่ที่สุดของโลก โมโตจีพี รายการ โออาร์ ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ 2023 เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว

"ไอเดีย กฤตภัทร" คว้ากริดแถว 10 โมโตทรี ศึกไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์"ไอเดีย" กฤตภัทร เขื่อนคำ ยอดนักบิดดาวรุ่งชาวไทยจาก ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม โดย เตรียมเปิดประสบการณ์เรซระดับโลกครั้งแรกในบ้านเกิด หลังบิดคว้ากริดที่ 29 ในศึก โมโตทรี เวิลด์ แชมเปียนชิพ 2023 สนาม 17 รายการ โออาร์ ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ ก่อนดวลรอบไฟนอลวันอาทิตย์นี้ ที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.

"ก้อง-สมเกียรติ" สร้างประวัติศาสตร์บิดคว้าโพเดียม "ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์""โออาร์ ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์" ปิดฉากยิ่งใหญ่ ยอดผู้ชมทะลุ 1.79 แสน "ก้อง" สมเกียรติ จันทรา สร้างประวติศาสตร์คว้าโพเดียมในบ้านเกิดเป็นครั้งแรก

บทสรุป โมโตจีพี ไทยแลนด์ มาร์ตินฟอร์มแรง สมเกียรติ คว้าโพเดียม โฮมเรซปิดฉากโมโตจีพี "โออาร์ ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์" "มาร์ติน" ฟอร์มโหดเหมาชัย "ก้อง-สมเกียรติ" สร้างประวัติศาสตร์บิดคว้าโพเดียม โฮมเรซ ขณะที่ยอดผู้ชมทะลุ 1.79 แสน

เปิดตัวเลขหลังจบโมโตจีพี ยอดเงินสะพัดเกือบ 5 พันล้านบาทเปิดตัวเลขที่สร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ หลังจบศึกจักรยานทางเรียบชิงแชมป์โลก โมโตจีพี สนามที่ 17 รายการ "โออาร์ ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์" ในจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดอื่น ๆ อยู่ที่ประมาณ 4,493 ล้านบาท

ThaiGP จัดหนัก 3 กิจกรรม! 'นักบิดตัวท็อปโลก' จัดเสิร์ฟความฟินทั่วสนามช้างถือเป็นอีกหนึ่งสีสันในการแข่งขันศึกสองล้อที่ใหญ่ที่สุดของโลกอย่างโมโตจีพี ที่แฟนได้ฟินอย่างถ้วนหน้า โดยในสนามประเทศไทย รายการ โออาร์ ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ 2023 ระหว่าง 27- 29 ตุลาคม 2566 ที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.