OPPO จัดแสดงนวัตกรรมล่าสุดที่พัฒนาร่วมกับ Qualcomm ในงาน Snapdragon Summit 2023

• OPPO ตอกย้ำถึงความสำเร็จทางเทคโนโลยีล่าสุดโดยร่วมมือกับ Qualcomm Technologies, Inc. ที่ Snapdragon Summit 2023 โดยการมาพร้อม Ray Tracing บนมือถือ แอปพลิเคชัน XR และอุปกรณ์สวมใส่ต่างๆ

30 ตุลาคม 2566 กรุงเทพฯ — OPPO จัดแสดงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีกับ Qualcomm Technologies, Inc.

นอกเหนือจากการสาธิตเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์แล้ว OPPO ยังประกาศว่าสมาร์ตโฟนแฟลกชิปในอนาคตจะเป็นหนึ่งในกลุ่มแรกๆ ที่ใช้ชิปเซ็ต Snapdragon 8 Gen 3 ซึ่งมอบประสบการณ์การใช้งานขั้นสูงสุดให้กับผู้ใช้ทั่วโลก "ในปีที่ผ่านมา OPPO และ Qualcomm Technologies ได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในด้านต่าง ๆ รวมถึงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ การพัฒนาเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย และการเสริมศักยภาพให้กับผู้สร้างนวัตกรรมในระบบนิเวศ" Pete Lau Senior Vice President and Chief Product Officer at OPPO กล่าว "ความร่วมมือของเรากับ Qualcomm เทคโนโลยีช่วยให้เราสามารถกำหนดนิยามใหม่ของประสิทธิภาพของสมาร์ตโฟนแฟลกชิปและมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับผู้ใช้ทั่วโลก"OPPO ได้ร่วมมือกับ Qualcomm Technologies

ความร่วมมือนี้ขยายไปไกลกว่าฮาร์ดแวร์ โดยเจาะลึกนวัตกรรมระบบนิเวศ XR และ OPPO เตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ XR ที่ล้ำสมัย ผสมผสานโลกกายภาพและโลกดิจิทัลเข้าด้วยกันอย่างลงตัวเพื่อประสบการณ์ที่ดื่มด่ำอย่างแท้จริงความร่วมมือของ OPPO กับ Qualcomm Technologies ขยายครอบคลุมผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ครอบคลุมสมาร์ตโฟนและอุปกรณ์สวมใส่ ความร่วมมือครั้งนี้นำไปสู่การบูรณาการชิปเซ็ต Snapdragon เข้ากับสมาร์ตโฟนรุ่นต่างๆ รวมถึง OPPO Find X6 Pro, OPPO Find N2 series และ OPPO Reno10

ในด้านอุปกรณ์สวมใส่ OPPO Watch 4 Pro โดดเด่นในฐานะเครื่องพิสูจน์ถึงนวัตกรรมและการใช้งานจริง อุปกรณ์สวมใส่นี้ขับเคลื่อนโดยแพลตฟอร์มอุปกรณ์สวมใส่ Snapdragon W5 Gen 1 มีฟังก์ชันการทำงานแบบคู่ เช่น เครื่องมือตรวจสอบสุขภาพและผู้ช่วยเหลือรายวันที่เชื่อถือได้ นวัตกรรมการออกแบบแพลตฟอร์มคู่ที่ปรับแต่งอย่างพิถีพิถันเพื่อยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ ในโหมดประหยัดพลังงาน ผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงคุณสมบัติที่มีประโยชน์ที่สุด 19 ประการ ซึ่งตอบสนองความต้องการในชีวิตประจำวัน กีฬา และสุขภาพ

