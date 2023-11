ONE Championship : ศึก ONE Fight Night 16 จัด Meet & Greet กระทบไหล่ ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9

คู่เอกนำรายการเป็นการเปิดศึกแชมป์ชนแชมป์ระหว่าง “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) พบกับ “ฟาบริซิโอ อานดราเด” แชมป์โลก ONE MMA รุ่นเดียวกัน โดยมีเข็มขัดแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่ง ONE รุ่นแบนตัมเวต เป็นเดิมพัน และการชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE ปล้ำจับล็อก รุ่นเวลเตอร์ เส้นแรกในประวัติศาสตร์ ONE ระหว่าง “ไท รูโทโล” จากสหรัฐอเมริกา และ “มาโกเมด อับดุลคาดิรอฟ” จากรัสเซีย

นอกจากนั้นแฟนกีฬาการต่อสู้ทั่วประเทศยังจะได้ร่วมส่งแรงใจเชียร์ไปพร้อม ๆ กันให้กับ 3 นักสู้ตัวแทนชาวไทยที่จะร่วมลงแข่งขันด้วย ได้แก่ เสกสรร อ.ขวัญเมือง, แอนนา ซุปเปอร์เกิร์ล และ สินสมุทร กลิ่นมี แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR และรับชมการถ่ายทอดสดทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook & YouTube ONE (บางประเทศ) เริ่มคู่แรกเวลา 07.00 น. และทางช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) รับสัญญาณสดเวลา 10.00 น.27 ต.ค. 2566

