ONE Championship : เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์ ขอแก้มือ ฟิลิปเป โลโบ ชิงโอกาสไต่บัลลังก์ ONE Fight Night 17

” ก็ได้รับโอกาสขึ้นสังเวียนเพื่อเรียกความมั่นใจกลับคืนในศึก ONE ลุมพินี 30 เมื่อเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา พบกับสุดยอดนักชกมากฝีมืออย่าง “ก้าวหน้า สจ.

โต้งปราจีน”” ที่คืนฟอร์มเก่งด้วยการยิงหมัดซ้ายฟ้าผ่า เข้าเต็มกราม “ก้าวหน้า” ปิดเกมชนะน็อกไปอย่างรวดเร็วในยกแรก พร้อมพิชิตโบนัส 3.5 แสนบาทเข้าบัญชี กู้ความมั่นใจได้สำเร็จ” เคยเอาชนะสุดยอดนักมวยไทยอย่าง “รถเหล็ก พีเค.แสนชัย” และ “ยอดพนมรุ้ง จิตรเมืองนนท์” รวมถึงเคยได้รับโอกาสขึ้นท้าชิงเข็มขัดจากเจ้าบัลลังก์คนก่อนอย่าง “น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย” มาแล้ว แต่พลาดท่าแพ้น็อกไปในยกสาม กระชากเข็มขัดไม่สำเร็จ

ONE Championship : โจ ณัฐวุฒิ พร้อมเปิดตำรามวยไทยวัดใจ นิคลาส ลาร์เซน ศึก ONE Fight Night 17“โจ ณัฐวุฒิ” ได้คิวกลับมาโชว์ฝีมือบนสังเวียน ONE แบบไม่ต้องรอนาน โดยได้โอกาสฟื้นตำรามวยไทย วัดฝีมือ “นิคลาส ลาร์เซน” อดีตคู่ปรับ “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย” แฟนกีฬาต่อสู้ชาวไทยเตรียมรับมือกับความมันขั้นสุดในศึก… อ่านเพิ่มเติม ⮕

ONE Championship : ไท รูโทโล ได้ฤกษ์ชิงเข็มขัดแชมป์โลกรุ่นเวลเตอร์เวต เส้นแรกในประวัติศาสตร์ ONE“ไท รูโทโล” จอมล็อกดาวรุ่งชื่อดังวัย 20 ปี จากสหรัฐอเมริกามีคิวขึ้นประชันฝีมือเผชิญหน้า “มาโกเมด อับดุลคาดิรอฟ” จอมเก๋ามากประสบการณ์ วัย 32 ปี จากรัสเซีย ในการชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE ปล้ำจับล็อก รุ่นเวลเตอร์เวต… อ่านเพิ่มเติม ⮕

ONE Championship : ไท รูโทโล ได้ฤกษ์ชิงเข็มขัดแชมป์โลกรุ่นเวลเตอร์เวต เส้นแรกในประวัติศาสตร์ ONE“ไท รูโทโล” จอมล็อกดาวรุ่งชื่อดังวัย 20 ปี จากสหรัฐอเมริกามีคิวขึ้นประชันฝีมือเผชิญหน้า “มาโกเมด อับดุลคาดิรอฟ” จอมเก๋ามากประสบการณ์ วัย 32 ปี จากรัสเซีย ในการชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE ปล้ำจับล็อก รุ่นเวลเตอร์เวต… อ่านเพิ่มเติม ⮕

ONE Championship : Road To ONE ซีซัน 2 เตรียมระเบิดความมันรอบชิงชนะเลิศ เสาร์ที่ 28 ต.ค.นี้ศึก Road To ONE Thailand ซีซัน 2 เวทีสานฝันนักมวยไทยดาวรุ่งสู่เวทีระดับโลก ภายใต้ความร่วมมือของ วัน แชมเปียนชิพ (ONE), เทโร เอ็นเทอร์เทนเมนท์, ช่อง 7 HD และแฟร์เท็กซ์ไฟต์ โปรโมชัน เดินทางมาถึงในรอบชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อย... อ่านเพิ่มเติม ⮕

ONE Championship : รถถัง จิตรเมืองนนท์ ปลื้มได้เสื้อพร้อมลายเซ็นไอดอล ลิโอเนล เมสซี ฝันสักวันได้กระทบไหล่ตัวจริง“รถถัง จิตรเมืองนนท์” สุดปลื้มหลังได้ของขวัญสุดพิเศษจาก “ลิโอเนล เมสซี” นักบอลระดับตำนาน ทำเอาเจ้าตัวฝันไกลหวังได้เจอตัวจริงสักครั้งในชีวิต “รถถัง จิตรเมืองนนท์” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135… อ่านเพิ่มเติม ⮕

“ซี พฤกษ์” ฮอตยิ่งกว่าแดด “One Night Standฯ” ใกล้ลาจอ ว้าวุ่นหัวใจกันต่อในผลงานสุดปังwebsite ข่าวบันเทิงอันดับหนึ่ง ดาราเดลี่ เบื้องลึกเบื้องหลังวงการมายา อัพเดททุกวัน สดก่อนใคร อ่านเพิ่มเติม ⮕