ONE ลุมพินี : นักสู้ทั้ง 11 คู่ ผ่านตาชั่งฉลุยพร้อมประชันฝีมือศึก ONE ลุมพินี 38

ผ่านเกณฑ์การชั่งน้ำหนักและวัดระดับน้ำในร่างกายเป็นที่เรียบร้อย และจะสู้กันในพิกัดน้ำหนักตามที่ตกลงไว้ตามด้านล่าง- คู่เอก โอท็อป อ.ขวัญเมือง ชั่งได้ 144.2 ป. vs อิลยาส มูซาเอฟ ชั่งได้ 144.0 ป. (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)

- คู่รอง ป้อมเพชร พีเค.แสนชัย ชั่งได้ 132.0 ป. vs ช่อฟ้า ท.แสงเทียนน้อย ชั่งได้ 132.0 ป. (มวยไทย แคตช์เวต 132 ป.) - สิงห์โดมทอง นกยีนส์ลาดกระบัง ชั่งได้ 126.0 ป. vs สเตฟาน เออร์ไวน์ ชั่งได้ 126.0 ป. (มวยไทย แคตช์เวต 127 ป.)

- ซ่อนรัก ศิษย์ ปจว. ชั่งได้ 134.2 ป. Vs ผึ้งหลวง บ้านแรมบ้า ชั่งได้ 134.4 ป. (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.) - เพชรกาฟิวส์ จิตรเมืองนนท์ ชั่งได้ 139.8 ป. vs หนุ่มพังงา อีเกิลมวยไทย ชั่งได้ 139.4 ป. (มวยไทย แคตช์เวต 140 ป.) headtopics.com

- ยอดสิงห์ดำ เกียรติกำธร ชั่งได้ 123.2 ป. vs ชาละวัน เงาะบางกะปิ ชั่งได้ 124.6 ป. (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115 – 125 ป.) - ยอดภูผา วิมานแอร์ ชั่งได้ 144.6 ป. vs มาฟลุด ตูปิเยฟ ชั่งได้ 144.0 ป. (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)

- คัตซูกิ คิตาโนะ ชั่งได้ 153.6 ป. vs ฮาลิล คูตุกซู ชั่งได้ 154.4 ป. (มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต 145 – 155 ป.) - เลนนี บลาซี ชั่งได้ 143.4 ป. vs นนทกิจ ต.หมอศรี ชั่งได้ 144.2 ป. (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.) headtopics.com

- มาร์ค อาเบลาร์โด ชั่งได้ 145.0 ป. vs จอร์จี ชาห์รูรามาซานอฟ ชั่งได้ 146.8 ป. (MMA แคตช์เวต 146.8 ป.) หมายเหตุ: “จอร์จี” ทำน้ำหนักไม่ได้ตามรุ่นแบนตัมเวต (135 – 145 ป.) จึงยินยอมจ่ายค่าชดเชยให้กับ “มาร์ค” และตกลงชกกันในพิกัดเฉพาะ 146.8 ป.แฟนๆ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดศึก ONE ลุมพินี 38 ในวันศุกร์ที่ 27 ต.ค.66 เริ่มเวลา 19.30 น. ผ่านทางเฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand, ยูทูบ ONE Championship และทางช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น. รวมทั้งจองบัตรเข้าชมในสนามทาง ThaiTicketMajor.

