ONE ลุมพินี : ก้องไกล เอ็นนี่มวยไทย อาสารับน้อง โซเนอร์ เซน, ฟาบิโอ เรอิส ชนมวยแทน วลาดิเมียร์ คุซมิน ศึก ONE ลุมพินี 39

” มวยหมัดหนัก วัย 26 ปี จากโปรตุเกส ล่าสุดสะดุดพ่ายแต้มเสียงข้างมาก “พงษ์ศิริ พีเค.แสนชัย” กลับมากู้ศรัทธาเจอ “” ดีกรีนักกีฬา ONE วัย 27 ปี จากรัสเซียซึ่งมาเข้าเวรแทน “ยอดไอคิว พีเค.แสนชัย” ที่ป่วยต้องถอนตัวไป โดยจะดวลกันในกติกามวยไทย แคตช์เวต 146 ป. นอกจากนี้แฟน ๆ จะได้ร่วมลุ้นการต่อสู้ของ “แจ๊ค แจ๊คมวยไทย” มวยบู๊สนุกถอยไม่เป็น รับมือน้องใหม่น่าจับตา “ดาร์กี้ นกเขากม.11” คู่ต่อกรใจถึงที่มีอาวุธเข่าเป็นทีเด็ด รวมถึง “สมิงดำ ฉ.

แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook & YouTube ONE (บางประเทศ) และทางช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น.- คู่เอก ก้องไกล เอ็นนี่มวยไทย vs โซเนอร์ เซน (มวยไทย แคตช์เวต 142 ป.)- สมิงดำ ฉ.อจลบุญ vs เด่นเกรียงไกร สิงห์มาวิน (มวยไทย แคตช์เวต 129 ป.)- น้องแชมป์ ลัคกี้บันเทิง vs เพชรเอก เกียรติจำรูญ (มวยไทย แคตช์เวต 112 ป.)- ฟาบิโอ เรอิส vs วลาดิเมียร์ คุซมิน (มวยไทย แคตช์เวต 146 ป.

