ONE ลุมพินี : จ้าวเสือใหญ่ ส.เดชะพันธ์ ดวล ไผ่แดง เกียรติทรงฤทธิ์ ขึ้นป้ายคู่เอกศึก ONE ลุมพินี 40

” วัย 23 ปี จากนครปฐม โดยล่าสุดต่างเสียท่าพ่ายคะแนนมาทั้งคู่ จึงหมายมั่นปั้นมือขอเก็บแต้มชัยไฟต์นี้เรียกความมั่นใจคืนมา เจอกันในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125 - 135 ป.) ขึ้นป้ายคู่เอกในศึกจ้าวเสือใหญ่ ส.เดชะพันธ์

” วัย 23 ปี จากนครปฐม โดยล่าสุดต่างเสียท่าพ่ายคะแนนมาทั้งคู่ จึงหมายมั่นปั้นมือขอเก็บแต้มชัยไฟต์นี้เรียกความมั่นใจคืนมา เจอกันในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125 - 135 ป.) ขึ้นป้ายคู่เอกในศึกจ้าวเสือใหญ่ ส.เดชะพันธ์

ONE ลุมพินี : ศึก ONE ลุมพินี 38 เปิดโหมดระห่ำขั้นสุด 7 นักกีฬาฟอร์มเดือด พิชิตโบนัสรวม 2.45 ล้านบาททำเอาแฟนกีฬาการต่อสู้ทั่วโลกถึงกับนั่งไม่ติดเก้าอี้สำหรับศึก ONE ลุมพินี 38 เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่ 27 ต.ค.ที่ผ่านมา ที่มีการปิดเกมแบบไม่ครบยกเกิดขึ้นถึง 6 คู่ จนทำมีนักกีฬามากถึง 7 ชีวิต ที่สามารถพิชิตใจบิ๊กบอส “ชาตรี… อ่านเพิ่มเติม ⮕

ONE ลุมพินี : ยอดไอคิว พีเค.แสนชัย ป่วยถอน วลาดิเมียร์ คุซมิน รับเผือกร้อน ชนของแรง ฟาบิโอ เรอิส ศึก ONE ลุมพินี 39“ฟาบิโอ เรอิส” เตรียมคืนสังเวียน ขอเรียกคืนฟอร์มเก่ง ปะทะ “วลาดิเมียร์ คุซมิน” นักกีฬา ONE จากรัสเซีย ที่อาสารับเผือกร้อน เข้าเวรแทน “ยอดไอคิว พีเค.แสนชัย” ที่ขอถอนตัวในช่วงโค้งสุดท้าย ศึก ONE ลุมพินี… อ่านเพิ่มเติม ⮕

ONE ลุมพินี : ก้องไกล เอ็นนี่มวยไทย อาสารับน้อง โซเนอร์ เซน, ฟาบิโอ เรอิส ชนมวยแทน วลาดิเมียร์ คุซมิน ศึก ONE ลุมพินี 39กระแสความแรงของการแข่งขันศิลปะการต่อสู้มาตรฐานระดับโลกยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ศึก ONE ลุมพินี 39 พร้อมถ่ายทอดสดสู่สายตาผู้ชมในกว่า 190 ประเทศทั่วโลก ประกบนักสู้มากฝีมือ 24 ชีวิต 12 คู่ เตรียมแลกอาวุธหนักบนเวทีลุมพินี… อ่านเพิ่มเติม ⮕

ONE ลุมพินี : “ล่ามแฟรงค์” สุดปลื้มรับเซอร์ไพรส์โบนัส 3.5 แสนบาท“ล่ามแฟรงค์” ปลื้มได้รับเงินโบนัส 3.5 แสนบาทจาก “บอสชาตรี” ตอบแทนทำหน้าที่ดีเยี่ยม สร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร ONE รับเป็นโมเมนต์สุดสำคัญในชีวิตที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นจริง ศึก ONE ลุมพินี 38 เมื่อช่วงค่ำวันที่… อ่านเพิ่มเติม ⮕

ONE Championship : เผยโฉมหน้า 3 แชมป์ Road To ONE ซีซัน 2 ผู้คว้าสัญญา ONE มูลค่ารวม 10.8 ล้านบาทและแล้วเราก็ได้เห็นโฉมหน้าของเหล่านักสู้ผู้ล่าฝัน ที่ได้โอกาสเซ็นสัญญาเป็นนักกีฬา ONE ในฐานะผู้คว้าแชมป์ Road To ONE Thailand ซีซัน 2 จาก 3 รุ่นน้ำหนัก จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับศึก Road To ONE Thailand ซีซัน 2... อ่านเพิ่มเติม ⮕

ONE Championship : ศึก ONE Fight Night 16 จัด Meet & Greet กระทบไหล่ ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9แฟนพันธุ์แท้ของ “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ห้ามพลาด กับกิจกรรม Meet & Greet ที่ฮีโร่แห่ง อ.ประโคนชัย จ. อ่านเพิ่มเติม ⮕