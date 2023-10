One Night Stand คืนเปลี่ยนชีวิต Ep.11 เอสเธอร์ อึ้ง เจอคลิปลับ แบล็คเมล์ตัวเอง

เข้าโค้งสุดท้ายก็ยังคลี่คลายปมปริศนาใครฆ่า ควีน (พิม พิมประภา) ยังไม่ได้เพราะหลักฐานต่างชี้นำ พาให้คิดสปอร์ตไลฟ์ส่องไปหาบุคคลต้องสงสัยว่าคือฆาตกรหลายคนซะเหลือเกินไม่ว่าจะเป็น เกล (เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา) , พะแพง (ปันปัน สุทัตตา) , ทอย (ซี พฤกษ์) , โค้ชกวาง (เบเบ้ ธันย์ชนก) หรือ อาร์เจ (ณภัทร)

ทุกคนต่างมีแรงจูงใจในคดี One Night Stand คืนเปลี่ยนชีวิต ภายใต้โปรเจกต์ CHANGE2561 ORIGINAL เอามากใน Ep.11 หลังจาก เกล ได้ข้อมูลจากทอยที่ควีนเก็บไว้แบล็คเมล์ตัวเองมาแล้วเธอก็ได้ไปหา ชีวาส (แบงค์ อาทิตย์) และได้เห็นข้อมูลส่วนตัวของตัวเองกับผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่คาดคิดคลิปนี้จะตกมาอยู่ในมือของ ควีนได้อย่างไร

ด้านพะแพง (ปันปัน สุทัตตา) กับ เอเธนส์ (โก้ วศิน) หลังจากได้ประสานมือกันตามหาคนที่เล่นอินสตราแกรมของควีนได้จนเจอตัวว่าคือใครจะทำให้คดีนี้คลายปมได้ขนาดไหน และข้อมูลที่เกลได้เห็นจะนำพาซึ่งตัวละครลับอีกคนในคดีนี้หรือไม่ ติดตามชมคดีปริศนานี้พร้อมกันใน One Night Stand คืนเปลี่ยนชีวิต วัน ศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม นี้ เวลา 21.15 น. ทางช่องวัน31 พร้อมรับชมย้อนหลังฟรีที่แรก ที่ #TrueID เท่านั้น headtopics.com

