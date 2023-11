Martin Scorsese เผยชื่อนักแสดงที่เขาอยากจะร่วมงานด้วย

มาร์ติน สกอร์เซซี (Martin Scorsese) ผู้กำกับวัย 80 ปี ที่ยังไม่หมดไฟในการทำงาน แม้ว่าเขาจะเริ่มงานกำกับมาตั้งแต่ยุค 60’s แล้วก็ตาม มาจนถึงวันนี้ สกอร์เซซีมีงานกำกับภาพยนตร์ออกมาแล้ว 26 เรื่อง สารคดีอีก 17 เรื่อง ไปร่วมกำกับซีรีส์อีกหลายตอน ยังไม่รวมหนังสั้น, มิวสิกวิดีโอ และภาพยนตร์โฆษณาอีกมากมาย ด้วยการทำงานที่หลากหลายและยาวนานนี่เอง ทำให้เขาได้ร่วมงานกับนักแสดงมากมายหลายรุ่นหลายวัย สกอร์เซซีมีนักแสดงที่เขาประท้บใจในฝีมือหลายคนอยางเช่น ลีโอนาร์โด ดิแคพริโอ (Leonardo DiCaprio), โรเบิร์ต เดอ...

ในช่วงนี้ มาร์ติน สกอร์เซซี ได้สร้างข่าวฮือฮาออกมาถี่มาก ล่าสุดผู้กำกับขาเก๋ารายนี้ได้ลองเล่นโซเชียลมีเดีย ‘Letterboxd’ เป็นโซเชียลมีเดียที่ออกแบบมาเพื่อสำหรับคนรักภาพยนตร์ และพอเข้าสมัครเข้าไป สกอร์เซซีก็สร้างสถิติใหม่ทันทีด้วยการเป็นผู้ใช้หน้าใหม่ที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในระยะเวลาอันสั้น

"Letterboxd • Social film discovery" ก่อตั้งขึ้นโดย แมทธิว บูชาแนน (Matthew Buchanan) และ คาร์ล วอน แรนโดว์ (Karl von Randow) ออกมาตั้งแต่ปี 2011 ผู้สร้างมีความมุ่งหมายเพื่อเชื่อมโยงคอหนังทั่วโลกเข้าหากัน โดยให้สมาชิกแต่ละคนได้นำรายชื่อภาพยนตร์ที่แต่ละคนเคยดูมาแชร์กัน พร้อมให้คะแนนและความเห็นประกอบแต่ละเรื่อง มีผู้กำกับและนักแสดงจำนวนมากที่ต่างก็ใช้ Letterboxd แต่การเข้ามาของ มาร์ติน สกอร์เซซี นั้นนับเป็นเรื่องที่ฮือฮากันมากในชุมชน การเข้ามาร่วมใน Letterboxd...

พอสกอร์เซซีได้เข้ามาร่วมแล้ว ทางแพลตฟอร์มก็เลยขอสัมภาษณ์ ซึ่งสกอร์เซซีเองก็ได้เผยรายชื่อภาพยนตร์ที่เป็นแรงบันดาลใจให้เขาตลอดอาชีพการทำงาน รายชื่อภาพยนตร์เหล่านั้นคือ The Heiress, A Place in the Sun, Red River, Giant, The Last of the Line และ The Lady of the Dugout

Margot Robbie โดนธนบัตรบาดหลัง-บุหรี่ไฟฟ้าเข้าร่องก้น ตอนแสดงฉากอย่างว่าใน ใน 'The Wolf of Wall Street' Killers of the Flower Moon หนังเรื่องใหม่ของปู่ Scorsese ได้ Apple Studios ออกทุนสร้างแพงยับระดับหนัง Avatar

