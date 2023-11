Mark Cuban เผย สิ่งที่โลก Crypto ขาดหายไป คือแอปที่ใช้งานง่าย เข้าถึงคนทุกเพศทุกวัย

ตามมุมมองของเขา Crypto เป็นสิ่งที่สามารถใช้สร้างแอปพลิเคชันใหม่ ๆ เพื่อช่วยปรับปรุงในด้านต่าง ๆ และทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้น แต่ในปัจจุบัน Crypto ยังขาดแอปพลิเคชันที่สามารถดึงดูดให้ผู้คนทั่วไปหันมาใช้ได้อย่างจริงจัง

“Crypto มีปัญหาอยู่บ้าง คนส่วนใหญ่เมื่อนึกถึง Crypto ก็คิดเรื่องการเก็งกำไร แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เป็น Crypto จริง ๆ Crypto คือการสร้างแอปพลิเคชันใหม่ ๆ ที่ทำให้สิ่งต่าง ๆ ดีขึ้นและง่ายขึ้น สิ่งที่ Crypto ขาดหายไปคือ แอปพลิเคชันสักแอปหนึ่งที่แม้แต่ยายของคุณก็ยังอยากใช้” เขากล่าวในการให้สัมภาษณ์กับ WIRED

ขณะเดียวกัน Cuban ยังเน้นย้ำด้วยว่าเราจำเป็นจะต้องมี “แอปพลิเคชันที่เป็นจุดเปลี่ยนเกม” เพื่อดึงดูดการยอมรับจากกระแสหลัก โดยเปรียบเทียบกับช่วงเวลาที่ Instagram, Snapchat และ Facebook เปิดตัวให้ผู้คนใช้งานบน iPhone ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนให้ iPhone ประสบความสำเร็จ headtopics.com

“ตลาด NFT ห่วยแตกมาก แต่คุณรู้ไหมว่ามีอุตสาหกรรมอื่น ๆ อีกกี่แห่งที่ห่วยแตก? มีอยู่ช่วงหนึ่งหลังจากตลาดหุ้นอินเทอร์เน็ตพังทลาย Amazon ขายในราคา $5 ต่อหุ้น ส่วน Microsoft เหลือมูลค่าแค่หนึ่งในร้อยของราคาในตอนนี้ ผมจะไม่บอกคุณว่าควรทำหรือไม่ควรทำอะไร แต่จะบอกว่าเวลาที่ดีที่สุดในการซื้อ NFT คือการซื้อเมื่อคุณเป็นนักสะสมและคุณรัก NFT”

"อย่าซื้อเพื่อเก็งกำไร คุณรู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับนักเก็งกำไร? พวกเขาโดนหลอก แล้วสักวันหนึ่งคุณก็จะต้องหันกลับมา และพูดกับตัวเองว่า 'ฉันซื้อ NFT มาแล้วไม่ได้อะไรเลย'"

