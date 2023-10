Motorola เปิดตัวคอนเซ็ปต์สมาร์ตโฟนจอโค้งเปลี่ยนเป็นกำไลคล้องข้อมือได้!

ด้วยเทคโนโลยีจอแสดงผลในสมัยนี้ที่มีความยืดหยุ่นจอโค้งได้อย่างอิสระจึงถูกนำไปปรับใช้งานกับอุปกรณ์ไอทีหลากหลายประเภท ภายในงาน Lenovo Tech World’23 ได้เปิดตัวคอนเซ็ปต์สมาร์ตโฟนที่สามารถโค้งจอได้ และเปลี่ยนเป็นกำไลข้อมือได้ด้วย

ในก่อนหน้านี้ Motorola เคยแสดงตัวอย่างสมาร์ตโฟนโค้งงอได้ในปี 2016 และล่าสุดทาง Motorola ที่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของ Lenovo ก็ได้ดึงคอนเซ็ปต์สมาร์ตโฟนดังกล่าวมาพัฒนาต่อ และนำมาโชว์ในงาน Lenovo Tech World’23

คอนเซ็ปต์สมาร์ตโฟนรุ่นใหม่นี้ใช้จอแสดงผลชนิด pOLED ที่สามารถยืดหยุ่นได้มีขนาดหน้าจอที่ 6.9 นิ้ว และความละเอียด FHD+ โดยด้านหลังของเครื่องสมาร์ตโฟนจอโค้งใช้วัสดุเป็นผ้า และติดตั้งเหล็กรับข้อมือได้อย่างอิสระ headtopics.com

นอกจากนี้ทาง Motorola ยังได้แสดงคุณสมบัติของสมาร์ตโฟนที่เปลี่ยนแปลง UI หน้าจอตามแต่ละการแสดงผลทั้งอยู่ในโหมดแบนราบปกติ, เต็นท์โหมด และโหมดโค้งรับข้อมือ

Motorola อวดนวัตกรรมจอดัดโค้งในงาน Lenovo Tech World '23Lenovo ได้มีการจัดงาน Global Tech World ประจำปี และหนึ่งในไฮไลท์ที่ถูกจัดแสดงคือการเดโม่สมาร์ทโฟนรุ่นคอนเซปต์ของ Motorola ที่มีจอแสดงผล pOLED แบบยืดหยุ่น ทำให้สามารถดันงอได้ อ่านเพิ่มเติม ⮕

Motorola อวดนวัตกรรมจอดัดโค้งในงาน Lenovo Tech World '23Lenovo ได้มีการจัดงาน Global Tech World ประจำปี และหนึ่งในไฮไลท์ที่ถูกจัดแสดงคือการเดโม่สมาร์ทโฟนรุ่นคอนเซปต์ของ Motorola ที่มีจอแสดงผล pOLED แบบยืดหยุ่น ทำให้สามารถดันงอได้ อ่านเพิ่มเติม ⮕

ยามาฮ่า ประเทศญี่ปุ่นโชว์นวัตกรรมสุดล้ำ เปิดตัวบูธภายใต้แนวคิด “FEEL LIFE” ภายในงาน JAPAN MOBILITY SHOW 2023บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ประกาศเข้าร่วมโชว์นวัตกรรมในงาน JAPAN MOBILITY SHOW 2023 ซึ่งจัดโดย JAPAN AUTOMOBILE MANUFACTURING ASSOCIATION,INC. อ่านเพิ่มเติม ⮕

มาสด้าพร้อมจัดแสดงบูธในงาน Japan Mobility Show 2023 ธีม The Future created by the ‘love of Cars’มาสด้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น เปิดเผยรายละเอียดถึงแผนงานจัดแสดงรถยนต์มาสด้า ภายในงาน Japan Mobility Show 2023 อ่านเพิ่มเติม ⮕

“พรูเด็นเชียล” จัด “Prudential Family Run” ชวนคนไทยวิ่งเพื่อสุขภาพ“พรูเด็นเชียล ประเทศไทย” จัดงาน “Prudential Family Run” ชวนคนไทยวิ่งออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพดี ภายในงาน “Umay+ Bangkok Midnight Marathon 2023” อ่านเพิ่มเติม ⮕

กรุงศรี ลงทุนพัฒนาไอทีต่อเนื่อง ทุ่มงบ 1 พันล้านบาท ย้าย Data Center รองรับธุรกิจขยายตัวอีก 20 ปีกรุงศรี เปิดบ้านโชว์นวัตกรรมและโซลูชันที่ตอบโจทย์ผู้ใช้เป็นสำคัญ ภายในงาน Krungsri Tech Day 2023 : Together Now and Next ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี ทุ่มงบลงทุนขยาย Data Center กว่า 1 พันล้านบาท รองรับการพัฒนาโซลูชันต่างๆ จากการขยายตัวของธุรกิจได้อีกถึง 20 ปี อ่านเพิ่มเติม ⮕