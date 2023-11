Michael Burry คาดกำไรอื้อจากการ Short Sell ดัชนี Nasdaq และ S&P500 หลังตลาดหุ้นสหรัฐ “ปรับฐาน”

ได้วางสัญญาออปชัน ในกองทุน ETFs 2 กองทุน ได้แก่ SPDR S&P 500 และ Invesco QQQ ซึ่งเป็นกองทุนที่ติดตามกองทุนดัชนีหลักAlways active

Meta ย้ำมาตรการรับมือปัญหา ภัยลวงออนไลน์ ใช้ AI ตรวจจับ มิจฉาชีพ บน Facebook และ InstagramMeta ย้ำมาตรการรับมือปัญหา ภัยลวงออนไลน์ ใช้ AI และ machine learning ตรวจจับ มิจฉาชีพ บน Facebook และ Instagram อ่านเพิ่มเติม ⮕

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex เปิดลบ 151.08 จุด ตามทิศทางตลาดหุ้นเอเชียติดตามข่าวเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน และประเด็นน่าสนใจรอบโลกที่นี่ อ่านเพิ่มเติม ⮕

KBANK เทกฯ'Satang Pro' เข้าถือ 97% ผ่านบริษัทย่อย ลุยธุรกิจคริปโตเต็มสูบKBANK ตั้งบริษัทย่อย 'บจก.ยูนิต้า แคปิทัล' ทุนจดทะเบียน 3,705 ล้านบาท และ 3 บริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจบริการรับฝาก จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล และ พัฒนาบล็อกเชน ล่าสุดเข้าซื้อหุ้น 'สตางค์ คอร์ป (Satang Pro)' สัดส่วน 97% อ่านเพิ่มเติม ⮕

สหรัฐฯ เตรียมทดสอบ “ระบบแจ้งเตือนฉุกเฉิน” หลังจากนั้นไม่กี่วันเกิดเหตุจริงระบบทำงานได้ตุลาคม 2023 สหรัฐฯ เตรียมทดสอบระบบแจ้งเตือนฉุกเฉิน Wireless Emergency Alerts (WEA) และ The Emergency Alert System (EAS) ส่งข้อความฉุกเฉินหาโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วสหรัฐฯ ตุลาคม 2023 สหรัฐฯ เตรียมทดสอบระบบแจ้งเตือนฉุกเฉิน Wireless Emergency Alerts (WEA) และ The Emergency Alert System (EAS)... อ่านเพิ่มเติม ⮕

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ปิดลดลงหวั่นสถานการณ์อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นนานขึ้นวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ปิดลดลงเมื่อวันศุกร์ (27 ต.ค.) ขณะข้อมูลเศรษฐกิจที่ดูเหมือนจะสนับสนุนสถานการณ์อัตราดอกเบี้ย 'สูงขึ้นนานขึ้น' ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (.DJI) ลดลง 366.71 จุด หรือ 1.12% ปิดที่ 32,417.59 จุด S&P 500 (.SPX) ลดลง 19.86 จุด หรือ 0.48% ปิดที่ 4,117.37 จุด และดัชนี Nasdaq Composite (. อ่านเพิ่มเติม ⮕

ชวนดูผี ฮาโลวีน ที่สวนสัตว์อุบลราชธานีสวนสัตว์อุบลราชธานี จัดกิจกรรมผี ตามภาพยนตร์ สัปเหร่อ ที่กำลังโด่งดัง เชิยชวนนักท่องเที่ยวสัมฝัสชีวิต สัปเหร่อ และ ความน่ากลัวของผี ใบข้าว และ ผี อื่น ๆ ตลอดทั้งวัน รับเทศกาลฮาโลวีน ที่สวนสัตว์อุบลราชธานี เจ้าหน้าที่สวนสัตว์อุบลราชธานี จัดกิจกรรมเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมวันฮาโลวีน พร้อมชมบรรยากาศความหลอนจากกระแสหนังดัง สัปเหร่อ... อ่านเพิ่มเติม ⮕