Meta เปิดตัวเลขผู้ใช้งานประจำรายเดือนของ Threads แตะ 100 ล้าน!!!

ตั้งแต่การเปิดตัวของ Threads โซเชียลเรือธงของ Meta ได้ถูกพัฒนาต่อเนื่อง เพิ่มฟีเจอร์ที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการผู้ใช้งาน ล่าสุด Threads อัปเดทฟีเจอร์ใหม่ พร้อมเปิดเทรนด์เพลงใหม่ๆ จาก Instagram Reels! ด้วย ล่าสุด ผู้ใช้งานประจำรายเดือน Threads แตะ 100 ล้าน!ขณะเดียวกัน ยังสามารถ อัปเดต Threads ได้หลายบัญชี ด้วยตัวเลือกสำหรับสลับบัญชี Threads บนมือถือ เพียงแค่กดแท็ปหน้าโปรไฟล์ค้างไว้และจะมีบัญชีอื่นขึ้นมาให้คุณเลือกสลับเปลี่ยนได้ รายงานด้วยว่า เดือนนี้เพลงไทยยังติดหูผู้ใช้งาน Instagram...

รวมถึงเพลงที่ถูกเร่งจังหวะให้เร็วขึ้นอย่าง เธอคู่ฉัน ของ PAPER ศิลปินกลุ่มไทย และ Shall We ของ Percy ทั้งหมดนี้ล้วนแสดงถึงพลังของศิลปินไทยทั้งสิ้น! เพลงสากลก็ฮิตเช่นกัน ทั้ง ‘Love Lee’ ของ AKMU ศิลปินคู่ K-Pop, ‘Lil Boo Thang’ ของ Paul Russel, ‘Pink Champagne' ของ Nick Lopez และ ‘Paint The Town Red’ ของ Doja Cat.

Threads เตรียมเปิด API สำหรับนักพัฒนาภายนอก แต่ยังไม่มีรูปแบบชัดเจนตอนนี้ยังมีประเด็นเพิ่มเติมจากการถาม-ตอบเกี่ยวกับ Threads ของ Adam Mosseri หัวหน้าทีม Instagram และ Threads โดยมีคนสอบถามเรื่องแผนเปิด API ให้นักพ อ่านเพิ่มเติม ⮕

'ORN'เทรดวันแรกต่ำจอง ร่วง 13.42% จากราคาไอพีโอ 1.49 บ.แดงเดือดตามไอพีโอรุ่นพี่ 'บมจ.อรสิริน โฮลดิ้ง (ORN)' เปิดเทรดวันแรก ร่วง 13.42% แตะ 1.29 บาท ต่ำกว่าราคาเสนอขาย 1.49 บาท อ่านเพิ่มเติม ⮕

สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ พุ่ง 3.08 แสนล้านบาททีทีบีชี้อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยยังเผชิญกับแรงกดดันรอบด้าน ส่งผลยอดขายรถยนต์ในประเทศหดตัว 1.6% กดดันสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์์ สวนทางยอดคงค้างสินเชื่อจำนำทะเบียนรถส.ค.ปี 66 โตกระฉูด 40% แตะ 3.08 แสนล้านบาท อ่านเพิ่มเติม ⮕

ไทย-กัมพูชาเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพลิงไหม้ตลาดช่องจอม สรุปยอดวอด 320 ร้าน สูญกว่า 100 ล้านสุรินทร์- รองผู้ว่า 2 ประเทศ จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา รุดเยี่ยมช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพลิงไหม้ใหญ่ตลาดชายแดนช่องจอม สรุปยอดเผาวอด 320 ร้านค้า สูญกว่า100ล้าน ปิดป้ายประกาศห้ามเข้าและเคลื่อนย้าย 45 วัน สาเหตุคาดไฟฟ้าลัดวงจร อ่านเพิ่มเติม ⮕

'ธี่หยด' รายได้ทะยานสู่ 200 ล้าน ขี้นแท่นหนังไทยได้ 100 ล้านเร็วที่สุดของปีภาพยนตร์จากเรื่องเล่าสุดหลอน 'ธี่หยด' กวาดรายได้สู่ 200 ล้านบาททั่วประเทศ ขี้นแท่นหนังไทยที่ทำรายได้ผ่านหลัก 100 ล้านเร็วที่สุดของปี 2566 หนังผีไทยที่แรงที่สุดในรอบปี อ่านเพิ่มเติม ⮕