LINE BK ครบ 3 ปี ทะลุ 6 ล้านคน…!! เปิดพฤติกรรมการใช้งานที่น่าสนใจ

สำหรับบริการวงเงินให้ยืม คนส่วนใหญ่ยืมไปเพื่อใช้จ่ายส่วนตัว และเพื่อเป็นวงเงินสำรองเผื่อไว้ในกรณีฉุกเฉิน ส่วนบริการวงเงินให้ยืมนาโน คนส่วนใหญ่จะยืมเงินไปเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือกระแสเงินสดสำรองสำหรับธุรกิจ: พร้อมส่งโปรโมชันพิเศษจัดเต็มความคุ้มค่า เปิดโอกาสให้คนไทยเข้าถึงความคุ้มครองประกันชีวิตได้ง่าย ๆ ผ่าน LINE BK ด้วยความคุ้ม 2 ต่อ รับเงินคืน 15% ทุกกรมธรรม์ และลุ้นรับจี้ทองคำเทพนกกระเรียนเสริมมงคลหนัก 1 บาท จำนวน 15 รางวัล โปรโมชันตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 พฤศจิกายน...

ซึ่งช่วยตอกย้ำให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ประกันที่ขายใน LINE BK มีความคุ้มค่าและตรงใจผู้ซื้อตามคอนเซ็ปต์ที่วางไว้ คือ ประกันโดนใจ ซื้อง่าย จ่ายเบา จบใน LINE คุณ ธนากล่าวทิ้งท้ายว่า “การก้าวสู่ปีที่ 4 LINE BK ยังคงมีการพัฒนาระบบ AI หลังบ้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความเข้าใจลูกค้าและนำเข้ามาช่วยในเรื่องการอนุมัติสินเชื่อ ช่วยให้คนไทยที่เข้าไม่ถึงสินเชื่อในระบบ เพื่อที่จะเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีรายได้น้อย และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ โดยทาง LINE BK หวังใจว่าจะเป็นก้าวแรกที่นำคนเหล่านี้เข้าสู่ระบบธนาคาร พร้อมทั้งเดินหน้าพัฒนาบริการใหม่ ๆ...

