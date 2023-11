LinkedIn ผู้ใช้ทะลุ 1 พันล้านคน พร้อมเปิดตัว AI แชตบอทตัวใหม่ รับบท ‘โค้ชช่วยหางาน’

การพัฒนา AI บนแพลตฟอร์มในครั้งนี้ ได้รับพัฒนาและขับเคลื่อนโดย Microsoft บริษัทแม่ที่จะมุ่งเน้นไปที่ ข้อความรับสมัครงานอัตโนมัติ ระบบช่วยนายจ้างสร้างคำบรรยายลักษณะงานแบบอัตโนมัติ รวมถึงระบบแนะนำการสร้างโปรไฟล์ของผู้สมัคร เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแข่งขันกับผู้สมัครรายอื่นได้มากขึ้น

โดย AI แชตบอท ตัวใหม่จะช่วยประเมินความเหมาะสมของงานว่าเหมาะกับเราหรือไม่ โดยพิจารณาจากข้อมูลโปรไฟล์ ผู้ใช้สามารถกดเลือกคำถาม เช่น “ฉันเหมาะสมกับงานนี้หรือไม่” หรือ “ฉันจะเลือกตำแหน่งที่ดีที่สุดสำหรับงานนี้อย่างไร”

AI จะทำการวิเคราะห์โปรไฟล์และประสบการณ์ของเรา พร้อมตอบกลับว่า เช่น “โปรไฟล์ของคุณแสดงให้เห็นว่าคุณมีประสบการณ์มากมายในด้านการตลาดและการจัดอีเวนต์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับตำแหน่งนี้” ล่าสุด LinkedIn กำลังพยายามเร่งการเติบโตของรายได้อีกครั้งหลังจากตัวเลขที่ลดลงติดต่อกัน 8 ไตรมาสและทำให้บริษัทต้องเลย์ออฟพนักงานในส่วนวิศวกรรมไปกว่า 700 ตำแหน่งในปีนี้ ทั้งนี้ การพัฒนา AI ที่เฉพาะเจาะจงขึ้น จะเข้ามาตอบโจทย์การหางานในปัจจุบันที่ยังมีช่องว่างเรื่องการสมัครงาน เช่น ลักษณะอาชีพหรือทักษะใหม่ๆ ซึ่งจากข้อมูลของ LinkedIn ได้ระบุว่า ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน จะเปลี่ยนแปลงไป 65% ภายในปี...

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

THAIRATH_NEWS: LINE BK ผู้ใช้ทะลุ 6 ล้าน เผยอินไซด์น่าสนใจ เป้าหมายออมเงินอันดับ 1 ของคนไทย คือ 'ออมเพื่อลูก'LINE BK ผู้ให้บริการ Social Banking รายแรกในไทย เปิดสถิติการใช้งานของคนไทยในด้านธุรกรรมทางการเงิน บริการสินเชื่อ และประกัน

แหล่ง: Thairath_News | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SIAMRATH_ONLINE: สมราคาเซลส์แมน?ผ่านไป 1 เดือนกว่าแล้วสำหรับรัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน ที่มุ่งหน้าเรียกศรัทธาจากพี่น้องประชาชน รับบท “เซลส์แมน”ประเทศไทย เดินสายพบปะผู้นำในเวทีต่างๆ รวมทั้งความพยายามแก้ไขปัญหาค่าครองชีพ ทั้งค่า ไฟ ค่าน้ำมัน และค่าโดยสารรถไฟฟ้า แต่ดูเหมือนม่านหมอกบังตา ที่ประเด็นสาระ และไม่เป็นสาระต่างๆ ถูกจับมาขยายความกลบผลงานที่ทำ...

แหล่ง: siamrath_online | อ่านเพิ่มเติม ⮕

THAIPOST: 'จั๊มพ์' แจ้งเกิดพระเอกหน้าใหม่ ยอมตัดสกินเฮดจูนคาแรคเตอร์แจ้งเกิดเป็นที่เรียบร้อย สำหรับพระเอกดาวรุ่งดวงใหม่ จั๊มพ์-พิสิฐพล เอกพงศ์พิสิฐ กับผลงานทางการแสดงหนังเรื่องแรกในชีวิต เพื่อน(ไม่)สนิท ซึ่งเรื่องนี้ จั๊มพ์ รับบท โจ เด็กวัยมัธยม ที่มองโลกในแง่ดี แถมยังมีรอยยิ้มที่มีเสน่ห์ พร้อมจะสร้างพลังบวกให้กับคนที่อยู่ใกล้ ๆ ซึ่งในบทนี้ดูเหมือนจะง่าย แต่เป็นตัวละครที่มีดีเทล ซ่อนอยู่ในนั้น...

แหล่ง: thaipost | อ่านเพิ่มเติม ⮕

MGRONLINELIVE: มาแล้ว Tongyi Qianwen 2.0 โมเดลภาษาขนาดใหญ่ LLM ล่าสุดจาก 'อาลีบาบา คลาวด์'อาลีบาบา คลาวด์ เปิดตัว Tongyi Qianwen 2.0และหลากโมเดลเฉพาะทางสำหรับธุรกิจ การันตีสนับสนุนลูกค้าให้เก็บเกี่ยวคุณประโยชน์จาก Generative AI มั่นใจแพลตฟอร์มใหม่สำหรับการสร้างโมเดล AI และชุดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมคลาวด์ สามารถรองรับความต้อง

แหล่ง: MGROnlineLive | อ่านเพิ่มเติม ⮕

POSTTODAY: มั่นใจแค่ไหน ใช้ AI สร้างคอนเทนต์ Gen Z บอก AI ทำให้สร้างสรรค์มากขึ้น!ผู้คนจำนวนมากขึ้นมั่นใจในการใช้ Generative AI ในชีวิตประจำวัน ทั้งในส่วนของครีเอเตอร์และผู้บริโภค โดย 75% ของ Gen Z บอกว่า Generative AI ทำให้พวกเขามีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น!

แหล่ง: PostToday | อ่านเพิ่มเติม ⮕

THANSETTAKIJ: ซิสโก้ เปิดกลยุทธ์ AI พลิกโฉมการสื่อสารใน Webexซิสโก้ ประกาศกลยุทธ์ AI ใหม่สำหรับ Webex ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการติดต่อสื่อสารและการทำงานร่วมกัน ขณะที่เทคโนโลยี AI ทั่วไปมุ่งเน้นข้อความหรือเอกสารเพียงอย่างเดียว แต่ Webex...

แหล่ง: Thansettakij | อ่านเพิ่มเติม ⮕