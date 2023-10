Leica เปิดตัว Leica M11-P กล้องรุ่นแรกของโลกที่บันทึกใบรับรองยืนยันภาพถ่ายใน metadata

ไฮไลท์ของ Leica M11-P คือการเป็นกล้องรุ่นแรกของโลกที่บันทึกข้อมูลเพิ่มเติมใน metadata ของภาพถ่าย คือใบรับรองเนื้อหา (Content Credentials) เพื่อยืนยันการเป็นต้นฉบับของภาพนั้น ซึ่งรูปแบบข้อมูลที่ใช้เป็นไปตามมาตรฐานโอเพนซอร์ส

(CAI) แม้มีการแก้ไขภาพก็ยังคงรักษาใบรับรองต้นฉบับไว้ ช่วยในการยืนยันความเป็นเจ้าของหากมีการปลอมแปลงภาพ หรือนำภาพไปดัดแปลง โดยเฉพาะในยุคที่ AI เข้ามามีบทบาทมากขึ้น

หลุดภาพ Insta360 เตรียมเปิดตัวกล้อง Action ติดกับเลนส์ Leica SUMMARIT เร็ว ๆ นี้เผยภาพหลุดกล้อง Action จากค่าย Insta360 ตัวใหม่ ที่รอบนี้ติดเลนส์จาก Leica มาด้วยครับ กับ 'Leica SUMMARIT' อ่านเพิ่มเติม ⮕

เปิดตัว Xiaomi 14 Series เรือธงสเปกสุดจัดเต็ม ชิป Snapdragon 8 Gen 3 รุ่นแรก พร้อมกล้อง Leica ราคาเริ่มต้นราว 2 หมื่นบาทXiaomi เปิดตัว Xiaomi 14 Series อย่างเป็นทางการแล้วที่ประเทศจีน โดยมาด้วยกัน 2 รุ่น คือ Xiaomi 14 และ Xiaomi 14 Pro มือถือเรือธงที่มาพร้อมสเปกสุดจัดเต็ม ทั้งชิป Snapdragon 8 Gen 3 รวมถึงกล้อง Leica อ่านเพิ่มเติม ⮕

เปิดตัว Xiaomi 14 และ 14 Pro: มาพร้อม HyperOS, กล้อง Leica ใหม่ และเวอร์ชันไทเทเนียมสุดพิเศษXiaomi ได้เปิดตัวสมาร์ตโฟนเรือธงล่าสุดซีรีส์ 14 ที่ใช้ศักยภาพจากชิปเซตระดับพรีเมียมอย่าง Snapdragon 8 Gen 3 อ่านเพิ่มเติม ⮕

เปิดตัว Xiaomi 14 และ 14 Pro มาพร้อม HyperOS และกล้อง LEICA ที่ปรับปรุงใหม่Xiaomi เปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Xiaomi 14 และ Xiaomi 14 Pro อย่างเป็นทางการในประเทศจีน นอกจากเป็นโทรศัพท์ระดับเรือธงแล้วยังเป็นโทรศัพท์เครื่องแ อ่านเพิ่มเติม ⮕

เปิดตัว Xiaomi 14 และ Xiaomi 14 Pro มาพร้อม HyperOS และ Snapdragon 8 Gen 3มาตามนัด Xiaomi 14 และ Xiaomi 14 Pro เปิดตัวอย่างเป็นทางการ มาพร้อม Snapdragon 8 Gen 3 กล้องหลัก Leica ที่ปรับปรุงใหม่ และระบบ HyperOS อ่านเพิ่มเติม ⮕

เปิดตัว Xiaomi 14 และ Xiaomi 14 Pro มือถือชิป SD 8 Gen 3 รุ่นแรกของโลก พร้อมกล้อง LEICA ฉบับอัปเกรด ดีกว่าเดิมThe First Android Community in Thailand อ่านเพิ่มเติม ⮕