KMA ดึง “โบกี้ ไลอ้อน” เป็นพรีเซ็นเตอร์ เจาะ Gen C/Z

ผู้บริหารโอซีซีระบุว่า พรีเซ็นเตอร์คนใหม่จะเป็นตัวแทนของกลุ่ม Gen C และ Gen Z ด้วยความกล้าแสดงออกถึงตัวตนของตนเอง และมีอิสระในโลกแห่งความงาม สอดคล้องกับคอนเซ็ปต์ของแบรนด์ KMA คือ KEEP ME ASPIRING

พร้อมกันนี้บริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ รองพื้น Sheer Soft Skin Liquid Foundation มีจุดเด่นเป็นฟังก์ชั่น คุมมันนานถึง 12 ชม. และมีให้เลือก 8 เฉดสี ตอบโจทย์ทุกเฉดสีผิวและสภาพผิวของคนไทย “เราตั้งใจที่จะส่งมอบประสบการณ์เบสเมกอัพสัญชาติไทยรูปแบบใหม่ที่สร้างความมั่นใจว่า เราเปิดกว้างให้ลูกค้าของเราเข้าถึงความงามอย่างเท่าเทียม ไม่แบ่งแยกเพศสภาพ โทนสีผิว หรือเชื้อชาติ”

นอกจากนี้ยังมุ่งทำการตลาดเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในทุกแพลตฟอร์ม โดยเชื่อมโยงทุกช่องทางการขายแบบ Omnichannel ด้วยผสมผสานระหว่างช่องทางออนไลน์ อาทิ Shopee, Lazada, Konvy, TikTok เข้ากับช่องทางออฟไลน์ ซึ่งมีจุดขายในห้างสรรพสินค้ากว่า 100 จุดทั่วประเทศ อาทิ Eveandboy, Beautrium, Robinson, KIS Beauty Store, Lotus’s ฯลฯ headtopics.com

