Japonya Başbakanı'nın Cinsel Açıklamalar Yaptığı Sahte Video Viral Oldu

Bir sahte video, Japon Başbakanı Fumio Kishida'nın, görünüşte canlı bir haber programında cinsel açıklamalar yaptığını iddia ederek sosyal medyada geniş çapta dolaşıma girdi. Muhtemelen generatif yapay zeka tarafından üretilen videoda, başbakan Japonya yayıncısı Nippon Television Network Corp. üzerinden izleyicilere konuşuyormuş gibi görünüyor. Şirketin logosu ekranın köşesinde ve "Son Dakika" yazısıyla birlikte görünüyor.

Yayıncı, "Program logosunun sahte bir videoda kötüye kullanılması tamamen affedilemez" dedi ve olayla ilgili önlem alacaklarını ekledi

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