J&T Express เทรดตลาดหุ้นฮ่องกงวันแรก ค่อนข้างเหงา นักวิเคราะห์มอง ตีมูลค่าสูงเกินไป

J&T Global Express Limited บริษัทแม่ของ J&T Express ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง หรือ HKEX อย่างเป็นทางการ โดยหุ้นของบริษัทเปิดที่ราคาหุ้นละ 12 ดอลลาร์ฮ่องกง ซึ่งทรงตัวเมื่อเทียบกับราคาเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะ (IPO) อยู่ที่ราคา 12 ดอลลาร์ฮ่องกงต่อหุ้นเช่นกัน

ขณะที่การซื้อขายในช่วงเช้าที่ผ่านมา ราคาหุ้นเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบระหว่าง 11.80-12.02 ดอลลาร์ฮ่องกงต่อหุ้น และเมื่อสิ้นสุดการซื้อขายช่วงเช้าราคาหุ้นปิดครึ่งแรกที่ 12 ดอลลาร์ฮ่องกงต่อหุ้นเท่ากับราคา IPO

อย่างไรก็ตามบริษัทประสบความสำเร็จจากการเสนอขายหุ้น IPO โดยระดมทุนได้กว่า 3.52 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง หรือคิดเป็นเงินไทยจะอยู่ที่ประมาณ 1.62 หมื่นล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยนที่ 1 ดอลลาร์ฮ่องกง เท่ากับ 4.63 บาท) headtopics.com

สำหรับ J&T Express เป็นบริษัทโลจิสติกส์ก่อตั้งขึ้นในประเทศอินโดนีเซียโดยคนจีน แต่จดทะเบียนตั้งบริษัทในหมู่เกาะเคย์แมน และปัจจุบันมีสำนักงานใหญ่ในเซี่ยงไฮ้ ได้ขยายธุรกิจอย่างรวดเร็วไปยังประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้ปัจจุบันมีเครือข่ายครอบคลุม 13 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย กัมพูชา สิงคโปร์ จีน ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เม็กซิโก บราซิล และอียิปต์ และในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้น IPO บริษัทอ้างว่ามีส่วนแบ่งตลาดกว่า 22.

และในการเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้ J&T Express มีนักลงทุนหลักอย่าง Tencent Holdings และ Dahlia ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Temasek Holdings ของสิงคโปร์ให้การสนับสนุน ทั้งนี้นักลงทุนบางรายแสดงความกังวลว่า ราคา IPO ของ J&T Express สูงเกินไป ขณะที่นักวิเคราะห์หุ้นบางรายได้ตั้งข้อสังเกตว่าความต้องการของนักลงทุนสำหรับหุ้น J&T นั้นไม่มีความสดใส จากมุมมองที่ว่าอาจมีการประเมินมูลค่าสูงเกินไป โดยชี้ให้เห็นราคา IPO ที่เหมาะสมควรจะอยู่ที่ 9. headtopics.com

นอกจากนี้ Frank Hutapea ซึ่งเป็นทนายความในอินโดนีเซียได้ให้ความเห็นกับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงของ J&T Express ในครั้งนี้ว่า ยังมีข้อกังขาที่ส่อละเมิดกฎระเบียบของอินโดนีเซีย ที่ได้จำกัดการเป็นเจ้าของของชาวต่างชาติไว้ที่ 49% และเขายังอ้างอีกว่า J&T Express ดำเนินการผ่านนอมินี

