IRPC คว้าสุดยอดรางวัล Thailand Energy Awards 2022

นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC รับรางวัลดีเด่นด้านพลังงานสร้างสรรค์ Thailand Energy Awards 2022 จากผลงาน “Energy Saving of Cracking and Quenching Processes by Digitalization” โรงงานเอทธิลีน (ETP) จัดโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.

) กระทรวงพลังงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานมอบรางวัล เพื่อยกย่องผู้ประกอบการธุรกิจที่มีส่วนส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่องค์กรต่างๆ เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรมแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

