IRPC คว้าสุดยอดรางวัล Thailand Energy Awards 2022

นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC รับรางวัลดีเด่นด้านพลังงานสร้างสรรค์ Thailand Energy Awards 2022 จากผลงาน “Energy Saving of Cracking and Quenching Processes by Digitalization” โรงงานเอทธิลีน (ETP) จัดโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.

รางวัลดังกล่าวตอกย้ำให้เห็นถึงการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการบริหารจัดการด้านพลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพของโรงงานเอทธิลีน (ETP) ของ IRPC ที่ดำเนินงานโดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

“สาระ ล่ำซำ” คว้ารางวัลเกียรติยศ “สุดยอดซีอีโอขวัญใจสื่อมวลชน” ประจำปี 2566 จากงานประกาศรางวัล Thailand CEO ECONMASS Awards 2023นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับรางวัลเกียรติยศ “สุดยอดซีอีโอขวัญใจสื่อมวลชน (Popular Vote) ประจำปี 2566” จากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ซึ่งถือเป็นการได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากงานมอบรางวัลสุดยอดผู้นำองค์กรภาคเอกชน หรือ Thailand CEO ECONMASS Awards 2023... อ่านเพิ่มเติม ⮕