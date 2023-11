In Focus: ส่องรายงาน e-Conomy SEA 'ท่องเที่ยว-ขนส่ง' ปี 67 หวนคืนบัลลังก์ ส่วนอีคอมเมิร์ซแข่งเดือด

5 ธุรกิจหลักที่อยู่ในเรดาร์ของรายงานฉบับนี้คือ อีคอมเมิร์ซ ท่องเที่ยว อาหารและขนส่ง ออนไลน์มีเดีย และบริการด้านการเงินแบบดิจิทัล โดยรวบรวมข้อมูลจากประเทศสำคัญ ๆ 6 ประเทศได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม รายงานฉบับนี้ยังจัดทำร่วมกันโดยกูเกิล, เทมาเส็ก และเบน แอนด์ คัมพานี

7 ไฮไลต์จากรายงาน e-Conomy SEA ที่สะท้อนความเคลื่อนไหวและอนาคตของเศรษฐกิจดิจิทัลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะมีเรื่องอะไรบ้างนั้น In Focus ขออาสาพาไปส่องประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถรับมือกับความผันผวนที่เกิดขึ้นจากเศรษฐกิจมหภาคทั่วโลกได้อย่างยืดหยุ่นเมื่อเทียบกับภูมิภาคต่าง ๆ โดยการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ยังอยู่สูงกว่าระดับ 4% ขณะที่เงินเฟ้อก็ปรับตัวลงมาอยู่ที่ 3% ส่วนความเชื่อมั่นผู้บริโภคก็ดีดตัวเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2566...

