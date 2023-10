Immersive View for Routes | DroidSans

หลังจากในงาน Google I/O 2023 ที่จัดขึ้นเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา Google Maps ได้นำระบบแผนที่เสมือนจริงอย่าง Immersive View for Routes ออกมาโชว์ ล่าสุดตอนนี้ฟีเจอร์ที่ว่าก็ได้ถูกอัปเดตให้เปิดใช้งานในบางประเทศเป็นที่เรียบร้อย นอกจากนี้ยังพ่วงฟีเจอร์ใหม่ ๆ ใช้ Google Lens ร่วมกับ Maps ดูข้อมูลสถานที่, ข้อมูลในแผนที่ละเอียดขึ้น อีกทั้งยังหาจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้ง่ายขึ้นด้วย

หลาย ๆ คนคงเคยได้ยินฟีเจอร์ Immersive View บน Google Maps กันมาแล้ว ซึ่งจากที่เรารู้กันฟีเจอร์ที่ว่านี้ทำได้แค่เพียงส่องดูตึก บ้านช่อง หรือแลนด์มาร์กตามสถานที่ต่าง ๆ ในรูปแบบ 3D ภาพสมจริงเท่านั้น แต่ตอนนี้ Google ได้เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ที่จะยกระดับการใช้งานให้สมจริงยิ่งกว่าเดิมด้วย Immersive View for Routes

