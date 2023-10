How to เชื่อมต่อ HUAWEI Health กับ Android และ iOS รองรับการเชื่อมต่อได้อย่างหลากหลายเพื่อความสะดวกในการใช้งาน

อัลกอริธึมแผนการวิ่งอัจฉริยะ นาฬิกาจะปรับตารางเส้นทางสำหรับสัปดาห์หน้าอย่างชาญฉลาดและให้ความสนใจกับสถานะของนักวิ่งตลอดเวลา ด้วยแอป HUAWEI Health คุณสามารถดูแผนการวิ่งในอดีตและบันทึกการเดินทางของคุณ และหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมทุกสัปดาห์สามารถดูผลการฝึกอบรมได้พบกับกิจกรรม Light Up Your Rings ชวนผู้ใช้งาน HUAWEI WATCH GT 4 Series หรือสมาร์ทวอทช์หัวเว่ยรุ่นใดก็ได้ สร้างไลฟ์สไตล์ที่ดีต่อสุขภาพจัดขึ้นในวันที่ 25 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เท่านั้น ณ ร้าน Huawei Experience Store...

โดยผู้ใช้งานสมาร์ทวอทช์หัวเว่ยรุ่นใดก็ได้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเพียงเปิดใช้งานโหมดออกกำลังกายที่แอป HUAWEI Health เป็นเวลา 20 นาทีต่อวัน ได้แก่ ลุกยืน เดิน วิ่ง กระโดด ออกกำลังกาย และนับแคลอรี 150 แคลอรี ต่อ วัน โดยทำครบติดต่อกัน 5 วัน ใน 1 สัปดาห์ เมื่อทำครบเป้าหมายคุณจะได้รับเหรียญรางวัล Active Week และรับฟรี กระเป๋าผ้า Tote Bag 1 ใบ มูลค่า 790 บาท ที่ร้าน Huawei Experience Store สาขาที่ร่วมกิจกรรมเท่านั้น ศึกษารายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้นอกจากนี้ล่าสุดหัวเว่ยได้เปิดตัว HUAWEI Health Lab แห่งใหม่ในเมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์...

แต่ละพื้นที่จะจัดแสดงอัลกอริธึมกีฬาและการออกกำลังกายในแอปพลิเคชัน มีการสร้างสภาพแวดล้อมและสถานการณ์การเล่นกีฬาที่สมจริงในพื้นที่ทดสอบหลัก 5 แห่ง ซึ่งครอบคลุมกีฬามากกว่า 20 ประเภท และติดตามตัวบ่งชี้ทางสรีรวิทยาและชีวกลศาสตร์มากกว่า 200 รายการ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมยังสามารถใส่ HUAWEI WATCH GT 4 เพื่อทดสอบในพื้นที่หลัก 5 แห่ง ได้แก่ สระว่ายน้ำทวนกระแส เครื่องจำลองการเล่นสกี ลู่วิ่งอเนกประสงค์ ลู่วิ่งไฟฟ้า และพื้นที่ออกกำลังกายแบบเปิด ประกอบด้วยการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอต่าง ๆ... headtopics.com

HUAWEI WATCH GT 4 ขนาด 46 มม. มาพร้อม 4 สี ได้แก่ สีเทา สายสแตนเลส สีเขียว สีน้ำตาล และสีดำ ในราคาเริ่มต้นที่ 6,990 บาท HUAWEI WATCH GT 4 ขนาด 41 มม.

สำหรับช่องทางออนไลน์ HUAWEI WATCH GT 4 ขนาด 46 มม. มาพร้อม 4 สี ได้แก่ สีเทา สายสแตนเลส สีเขียว สีน้ำตาล และสีดำ ในราคาเริ่มต้นที่ 6,990 บาท HUAWEI WATCH GT 4 ขนาด 41 มม. มาพร้อม 3 สี ได้แก่ สีเทา สีขาว และสีดำ ในราคาเริ่มต้นที่ 6,990 บาท headtopics.com

How to เชื่อมต่อ HUAWEI Health กับระบบปฏิบัติการ Android และ iOS รองรับการเชื่อมต่อได้อย่างหลากหลายเพื่อความสะดวกในการใช้งานHow to เชื่อมต่อ HUAWEI Health กับระบบปฏิบัติการ Android และ iOS รองรับการเชื่อมต่อได้อย่างหลากหลายเพื่อความสะดวกในการใช้งาน - IT News บทความมือถือใหม่ล่าสุด 2023 อ่านเพิ่มเติม ⮕

ตีกล้องส่องพระ กับ เหรียญปิดตาพังพะกาฬปี2532ศึกษาเกร็ดความรู้ทั้งความเชื่อ และ จุดตำหนิ รูปลักษณ์ กับ เหรียญปิดตาพังพะกาฬปี 2532 พุทธคุณขจัดอุปสรรค แก้ดวงชะตา อ่านเพิ่มเติม ⮕

X (Twitter) เปิดฟีเจอร์ใหม่ 'โทร-วิดีโอคอลฟรี' วิธีใช้งาน ตั้งค่ายังไงบ้างX หรือชื่อเดิมคือ Twitter ได้เปิดฟีเจอร์ใหม่ล่าสุด 'โทรผ่านเสียง และวิดีโอคอล' ซึ่งอัปเดตล่าสุดสามารถใช้งานได้ผ่าน DM (Direct Messages) ซึ่งเราได้รวบรวมวิธีใช้ ตั้งค่ามาให้ทำตามกัน ใช้ได้ทั้งระบบ iOS, Android รวมถึง Mac, PC ด้วย อ่านเพิ่มเติม ⮕

- เทเลอร์' ปลื้มใจได้เล่น 'มนต์รักลูกทุ่ง ๒๕๖๗' เป็นคู่ 32 นักแสดงดาวรุ่งดัง 'เปียโน สรัสพร' กับ 'เทเลอร์ ศรีสมบัติ' ปลื้มใจได้เล่นละครดัง 'มนต์รักลูกทุ่ง ๒๕๖๗' กับ 'มิว ศุภศิษฏ์ - ชาล็อต' อ่านเพิ่มเติม ⮕

ผู้ใช้ Pixel 6/6a/6 Pro จำนวนมากพบปัญหาสตอเรจหาย หลังอัพเกรดเป็น Android 14 ไประยะหนึ่งผู้ใช้โทรศัพท์ Pixel 6 ทั้งสามรุ่น คือ Pixel 6, Pixel 6a, และ Pixel 6 Pro รายงานปัญหาหลังอัพเกรดไปใช้ Android 14 แม้ช่วงแรกจะไม่มีปัญหาอะไรแ อ่านเพิ่มเติม ⮕

“โมดิซ โวยาจ ศรีนครินทร์” คอนโดจดทะเบียนธุรกิจได้หนึ่งเดียวในย่านติดแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลือง-เชื่อมต่อจุดอินเตอร์เชนจ์หลายเส้นทาง“แอสเซทไวส์” ส่งโครงการ “โมดิซ โวยาจ ศรีนครินทร์” ไลฟ์สไตล์คอนโดระดับไฮเอนด์แห่งใหม่ เจาะทำเลทองย่านศรีนครินทร์ บนสุดยอดทำเลติดแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลือง เชื่อมต่อ Triple Interchange ที่แยกลำสาลี และแอร์พอร์ตลิ้งค์ หัวหมาก มูลค่าโครงการ 2,600 ล้านบาท ยืนหนึ่งวิวจัดเต็มแบบ 360 องศา ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและพื้นที่ส่วนกลางที่ให้มากถึง 4 ชั้น... อ่านเพิ่มเติม ⮕