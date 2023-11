GPSC คว้า สุดยอด CEO รุ่นใหญ่ ปี 2566

นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท.

เข้ารับรางวัลสุดยอด CEO รุ่นใหญ่ สาขาทรัพยากร จาก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในโครงการคัดเลือกสุดยอดผู้นำองค์กรภาคเอกชน (สุดยอด CEO) ประจำปี 2566 หรือ CEO Econmass Awards 2023 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.

เตือน ปชช.อย่าหลงเชื่อบุคคลแอบอ้างเปิดจองพื้นที่ร้านค้าในงานวันกาชาด 8-18 ธ.ค.ประกาศจากกองอำนวยการจัดงานกาชาด อย่าหลงเชื่อบุคคลแอบอ้างในการเปิดจองพื้นที่ร้านค้าในงานวันกาชาด ๑๐๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๖๖ วันที่ 8-18 ธันวาคม 2566 ณ สวนลุมพินีกองอำนวยการจัดงานกาชาด ได้ดำเนินการเปิดให้มีการลงทะเบียนจองพื้นที่ร้านค้า อ่านเพิ่มเติม ⮕

กรมควบคุมโรค เตือนไข้หวัดใหญ่ระบาดหนัก กลุ่มเสี่ยงเร่งฉีดวัคซีนกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานว่า ปี 2566 พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ มากกว่า 3 แสนราย มีผู้เสียชีวิตมากถึง 18 ราย อ่านเพิ่มเติม ⮕

วันหลอดเลือดสมองโลกปี 2566 รู้เท่าทันก่อนเกิดเหตุ เช็กที่นี่สัญญาณเตือน-วิธีป้องกันทำอย่างไรบ้างวันหลอดเลือดสมองโลกปี 2566 รู้เท่าทันป้องกันก่อนเกิดเหตุ เช็กที่นี่สัญญาณเตือน-วิธีป้องกันทำอย่างไรบ้าง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รณรงค์วันหลอดเลือดสมองโลก ปี 2566 Together we are GreaterThan Stroke: ร่วมมือกันป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม สร้างความตระหนักรู้เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองแก่ประชาชน... อ่านเพิ่มเติม ⮕

มารดาของน้องดอม ปฏิเสธให้ความเห็นและสัมภาษณ์สื่อถึงผลชันสูตรของประเทศอังกฤษมารดาของน้องดอม ปฏิเสธให้ความเห็น ถึงผลการชันสูตรของประเทศอังกฤษ และปฏิเสธให้สัมภาษณ์สื่อ บอกแค่เพียงว่าครอบครัวยังคงตั้งใจทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้น้องดอมตามประเพณีและความเชื่อ วันที่ 28 ตุลาคม 2566 จากกรณีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานผล การเสียชีวิตของนายดวงเพชร พรหมเทพ อายุ 17 ปี หรือน้องดอม 1 ใน 13 หมูป่า ที่หมดสติเสียชีวิตในหอพัก... อ่านเพิ่มเติม ⮕

'กัน จอมพลัง' พาผู้เสียหายร้อง 'บิ๊กโจ๊ก' ถูกแฟนทำร้ายร่างกายบังคับเสพยาวันที่ 29 ตุลาคม 2566 ที่สโมสรตำรวจ นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวช หรือ'กัน จอมพลัง' พร้อมด้วยผู้หญิงอายุ 28 ปี ซึ่งเป็นผู้เสียหายมาพบ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. อ่านเพิ่มเติม ⮕

แข้งจูเนียร์แดนกิมจิเถลิงแชมป์ แสนสิริ ยูธ เฟสติวัลรุ่นอายุ 10 ปีทีมสโมสร Eleven Dream จากประเทศเกาหลีใต้ คว้าแชมป์ฟุตบอลรายการ แสนสิริ ยูธ เฟสติวัล 2023 รุ่นอายุ 10 ปี เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2566 ที่สนามหญ้าเทียมโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี อ่านเพิ่มเติม ⮕