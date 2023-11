GOLD Futures : บล.โกลเบล็ก ราคาทองวันนี้ 1,985.91 U$/ทรอยเอาน์ซ

ฝ่ายวิจัยประเมินว่า ราคาทองคำอาจสามารถทรงตัวระดับสูงได้ ระหว่างวันมองราคาทองคำอาจเคลื่อนตัวในกรอบ 1,975-1,995$/oz คำแนะนำ ซื้อขายตามกรอบที่ให้ไว้

KTNEWSONLINE: GOLD Futures : บล.โกลเบล็ก ราคาทองวันนี้ 1,993.31 U$/ทรอยเอาน์ซราคาทองคำอ่อนตัวลง หลังเผชิญแรงเทขายทำกำไรสอดคล้องกับ SPDR เทขาย 2.31 ตัน Gold Spot 1,993.31 U$/ทรอยเอาน์ซ (31 ต.ค. ณ เวลา 13.28 น.)

KTNEWSONLINE: GOLD Futures : บล.โกลเบล็ก ราคาทองวันนี้ 1,977.30 U$/ทรอยเอาน์ซราคาทองคำอ่อนตัวลงติดต่อกัน 2 วันทำการ สาเหตุมาจากวานนี้มีประกาศตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐโดยตัวเลขดังกล่าวออกมาสูงกว่าคาดการณ์ที่ระดับ 102.6 ดัชนีดอลลาร์แข็งค่ากดดันราคาทองคำ Gold Spot 1,977.30 U$/ทรอยเอาน์ซ (1 พ.ย. ณ เวลา 11.55 น.)

KTNEWSONLINE: SET50 Futures : บล.โกลเบล็ก ถือสถานะ Short เพื่อไปทำกำไรที่แนวรับ 850 จุดคาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสอ่อนตัวลงต่อจากปัจจัยทางเทคนิคที่กดดัน อีกทั้งมีแรงขายในหุ้นกลุ่ม Big Cap อาทิ BANK ENERGY และ COMMERCE

KTNEWSONLINE: SET50 Futures : บล.โกลเบล็ก เปิดสถานะ Short เพิ่มที่ 872-878 จุดคาดดัชนีในวันนี้ปรับตัวขึ้นต่อตามดาวโจนส์เนื่องจากคาดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันพรุ่งนี้ที่ 5.25-5.50% อีกทั้งคงอัตราดอกเบี้ยจนถึงปี 66

KTNEWSONLINE: DAILY GOLD Futures : บล.เคจีไอฯ Spot Gold (Dollar/Troy Ounce) -8.36 1998.01Spot Gold แนวรับ 1985/1970 แนวต้าน 2003/2020 GOZ23 แนวรับ 2007/1992 แนวต้าน 2025/2042 GF10Z23/GFZ23 แนวรับ 34,030/33,780 แนวต้าน 34,330/34,620

KTNEWSONLINE: DAILY GOLD Futures : บล.เคจีไอฯ Spot Gold (Dollar/Troy Ounce) -13.8 1984.21Spot Gold แนวรับ 1975/1965 แนวต้าน 1995/2015 GOZ23 แนวรับ 1996/1986 แนวต้าน 2016/2036 GF10Z23/GFZ23 แนวรับ 34,050/33,880 แนวต้าน 34,380/34,720

