GGC คว้า 2 รางวัล เดอะเบสท์ซีอีโอรุ่นใหญ่ และสุดยอดซีอีโอรุ่นใหญ่ ตอกย้ำแผนขับเคลื่อนธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

27/10/2566 15:51:00 / แหล่ง: siamrath_online

กฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC ประกาศตอกย้ำความสำเร็จ ภายใต้การยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยหลักความยั่งยืนพร้อมสร้างสมดุลระหว่าง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ 'The New Chapter of GGC to be the Sustainable Growth Business' สร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจปัจจุบัน...