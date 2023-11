Google เผยงานวิจัย เปลี่ยนหูฟัง ANC เป็นเครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจ แค่อัปเดตซอฟต์แวร์ก็ใช้ได้ทันที

30/10/2566 18:25:00 droidsans

The First Android Community in Thailand