Google Play ออกกฎ แอพที่มี Generative AI ต้องมีปุ่มรีพอร์ตปัญหาจากในแอพเลย

แอพที่มีฟีเจอร์ Generative AI จะต้องมีวิธีการรายงานเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมจากภายในแอพโดยตรง เช่น ปุ่ม report/flag โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องออกจากแอพ หรือสลับไปยังหน้าจออื่นนอกแอพ นโยบายนี้จะเริ่มบังคับใช้ต้นปีหน้า 2024

แอพที่ขอสิทธิเต็มรูปแบบในการเข้าถึงและแก้ไขรูปภาพ-วิดีโอ จะต้องผ่านการอนุมัติของกูเกิลก่อน และตรวจเช็คว่าเกี่ยวข้องกับหน้าที่หลักของแอพจริงๆ เท่านั้น กฎข้อนี้มีขึ้นเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ เช่น ป้องกันแอพที่ตีเนียนขอสิทธิเข้าถึงรูปภาพ แล้วมีสิทธิเข้าถึงรูปภาพของเราไปอีกตลอดกาล

แอพที่ขอสิทธิการแจ้งเตือนแบบเต็มหน้าจอ (full screen intent notifications) จะถูกจำกัดเหลือเฉพาะกลุ่มนาฬิกาปลุก และกลุ่มโทรศัพท์-วิดีโอคอลล์เท่านั้น เพื่อป้องกันแอพขอสิทธินี้ไปแสดงโฆษณาแบบเต็มหน้าจอ มีผลตั้งแต่ Android 14 เป็นต้นไป headtopics.com

เปิดไอเดีย Prompt คำสั่ง AI หาชุด-ที่เที่ยวฮาโลวีนสุดเก๋ ด้วย Bard ของ Googleเปิดไอเดียใช้ AI หาชุด-ที่เที่ยวฮาโลวีนสุดเก๋ ด้วย Prompt คำสั่ง Bard AI ของ Google ที่จะทำให้เทศกาลวันหลอกผีของคุณไม่เหมือนเดิม อ่านเพิ่มเติม ⮕

Slot Machine x Violette Wautier (วิโอเลต วอเทียร์) ปล่อย MV. AI เจนเนอเรทกราฟิกล้ำสุดเจ๋ง!!“AI” หรือปัญญาประดิษฐ์ เป็นสิ่งที่กำลังจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนมากมายบนโลก ด้วยความเจริญของเทคโนโลยีที่ก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้ง และกลายเป็น Topic สำคัญที่ถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆ สู่โลกอนาคต ดังนั้น วงร็อกหัวก้าวหน้า Slot Machine อย่าง เฟิด-ร้องนำ, แก๊ก-เบส และ วิทย์-กีต้าร์ จากค่าย Tero Music จึงหยิบเรื่องนี้มาพูดถึงในเพลง “AI”... อ่านเพิ่มเติม ⮕

GIGABYTE ประกาศกลยุทธ์ AI สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อสร้างอนาคตของ AIติดตามข่าวเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน และประเด็นน่าสนใจรอบโลกที่นี่ อ่านเพิ่มเติม ⮕

Samsung Galaxy S24 Ultra ได้ฟีเจอร์กล้องใหม่ Zoom Anyplace ซูมตามวัตถุอัตโนมัติด้วย AI และ E2E AI Remosaic บันทึกภาพไวขึ้น 2 เท่าThe First Android Community in Thailand อ่านเพิ่มเติม ⮕

วงประชุมด้านความปลอดภัย AI ที่ยักษ์ใหญ่วงการเทคโนโลยีตั้งขึ้นมีผู้อำนวยการคนแรกแล้วFrontier Model Forum วงประชุมด้านความปลอดภัย AI ที่เหล่าบริษัทเทคโนโลยีริเริ่มขึ้นได้แต่งตั้งผู้อำนวยการคนแรกแล้ว อ่านเพิ่มเติม ⮕

แหล่งข่าวเผยการหารือกฎหมาย AI ระหว่างรัฐสภายุโรปกับประเทศสมาชิกเป็นไปด้วยดีการประชุมระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติในสหภาพยุโรป (EU) มีมติรับส่วนสำคัญในร่างกฎหมาย AI ในการประชุมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (24 ตุลาคม) อ่านเพิ่มเติม ⮕