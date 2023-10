Gemini ทนายความยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายในนิวยอร์ก

เมื่อวานนี้ (27 ตุลาคม)

ทางบริษัทได้บอกกับศาลว่า Genesis สัญญาจะส่งมอบหุ้นเหล่านั้นเพื่อใช้ในการค้ำประกันเงินกู้ของลูกค้า Gemini ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม Gemini Earn “วันนี้ หลักประกันมีมูลค่าเกือบ 1.6 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่จะรับประกันและตอบสนองการเรียกร้องของผู้ใช้ Earn User ทุกคน”

ซึ่งตัวโครงการดังกล่าวจะอนุญาตให้ผู้ใช้ยืมสินทรัพย์ดิจิทัลแก่ Genesis Global โดยจะเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแบบไตรภาคี อย่างไรก็ตามโครงการนี้ได้ถูกยกเลิกไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมา และทาง Gemini ได้กล่าวหา Genesis ว่าทางบริษัทได้มีความพยายามที่จะทำร้ายผู้ใช้ระบบ Earn รวมถึงชะลอการกู้คืนสินทรัพย์ดิจิทัลอีกด้วย headtopics.com

"ท่ามกลางความวุ่นวายของตลาดในวงกว้างในช่วงฤดูร้อนปี 2022 Gemini ได้ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ในการประเมินสถานะทางการเงินของ Genesis เพื่อจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม Gemini Earn ตามคำร้องเรียง"

