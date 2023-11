Functional and Analytical Cookies

Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features. Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

:

KHAOSODONLINE: เปิดรายชื่อ 5 พืชเศรษฐกิจแห่งอนาคต ตลาดต้องการสูงเปิดรายชื่อ 5 พืชเศรษฐกิจแห่งอนาคต ตลาดต้องการสูง “ถั่วเหลือง- พริก- สมุนไพร-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ Functional Food' แนะปรับใช้เทคโนโลยี-นวัตกรรม

แหล่ง: KhaosodOnline | อ่านเพิ่มเติม »

SIAMRATH_ONLINE: BENEO มองตลาดผลิตภัณฑ์พรีไบโอติกส์ในไทยสดใส หลังผลสำรวจผู้บริโภคล่าสุดดีขึ้นจากการที่ผู้บริโภคหันมาใส่ใจด้านสุขภาพด้วยสัดส่วนที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพทางเดินอาหารที่่มีต่อความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวม ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของพรีไบโอติกส์จึงมีโอกาสในการเติบโตสูงมากในประเทศไทย ข้อมูลดังกล่าวมาจากผลการสำรวจผู้บริโภคทั่วโลกครั้งล่าสุดโดย One Inch Whale ที่จัดทำในนามของ BENEO ผู้ผลิตชั้นนำด้านผลิตภัณฑ์ส่วนผสมอาหารฟังก์ชั่นที่มีประโยชน์จากพืช (Plant-Based Functional Ingredients) ซึ่งการสำรวจล่าสุดนี้ เป็นการสำรวจผู้บริโภคทั้งหมด 9,243 รายใน 9 ประเทศ รวมถึงผู้เข้าร่วม 1,002 รายในประเทศไทย นอกจากนี้ BENEO ยังเข้าร่วมงาน Food I

แหล่ง: siamrath_online | อ่านเพิ่มเติม »

SIAMRATH_ONLINE: เปิดรายละเอียด! กรมสรรพากรปรับปรุงวิธีจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีมีเงินได้จากแหล่งเงินได้นอกประเทศ เริ่มใช้ 1 ม.ค.67กรมสรรพากรปรับปรุงวิธีการการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีมีเงินได้จากแหล่งเงินได้นอกประเทศ เริ่มใช้ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ รองอธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ปัจจุบันพัฒนาการของเทคโนโลยีทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบทางการค้าและการลงทุนอย่างมากประกอบกับประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes และได้ลงนามผูกพันในความตกลงพหุภาคีว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือ ด้านการบริหารภาษี (MAC) และความตกลงพหุภาคีระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินแบบอัตโนมัติ (MCAA CRS) ทำให้ก

แหล่ง: siamrath_online | อ่านเพิ่มเติม »

DROIDSANS: นักวิจัยจากสิงค์โปร์เผย AI ภายใต้ชื่อ MinD-Vis สามารถอ่านใจมนุษย์ได้แล้วข่าวน่าสนใจในวงการ AI ที่เราอยากหยิบประเด็นมาเล่าให้ฟังกัน โดนตอนนี้ นักวิจัยชาวสิงคโปร์ได้ค้นพบว่า AI สามารถอ่านใจมนุษย์ได้แล้ว ด้วยการสแกนผ่าน MRI ถ้าใครอยากรู้ว่าจะน่าสนใจแค่ไหน ตามมาอ่านกันค่ะ นักวิจัยชาวสิงคโปร์ได้สร้างระบบ AI system ที่สามารถวิเคราะห์รูปแบบคลื่นสมอง และสร้างภาพสิ่งที่บุคคลกำลังสังเกตได้ โดยเข้าควบคุมความคิดผ่านครื่องสแกนสมอง functional magnetic resonance imaging หรือ (fMRI) เนื่องจากการทดสอบนี้มีอาสาสมัครเข้าร่วมกว่า 58 คน ในขณะเดียวกันผู้เข้าร่วมทดสอบจะถูกติดเครื่องสแกนสมองให้แสดงรูปภาพต่าง ๆ ตั้งแต่ 1,200 […]

แหล่ง: droidsans | อ่านเพิ่มเติม »

THANSETTAKIJ: ญี่ปุ่นเปิดรับส้มโอไทยทุกสายพันธุ์จากไทย ในปี 67ผลหารือ JTEPA ส่งผลญี่ปุ่น เตรียมเปิดรับส้มโอไทยทุกสายพันธ์ ในปี 67 จากเดิมที่นำเข้าได้เพียงพันธุ์ทองดีเท่านั้น พร้อมยกระดับมาตรฐานผ่านสลาก Functional Foods เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไทย ส้มโอ ส่งออก ญี่ปุ่น

แหล่ง: Thansettakij | อ่านเพิ่มเติม »

TNAMCOT: ดันส่งออกส้มโอไทยทุกสายพันธุ์ไปญี่ปุ่น ภายในปี 2567รัฐบาล ผลักดันความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น ส่งออกส้มโอไทยทุกสายพันธุ์ภายในปี 2567 พร้อมยกระดับมาตรฐานผ่านการแสดงฉลากสารสำคัญที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพบนสินค้าเกษตร (Functional Foods) เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไทย…

แหล่ง: TNAMCOT | อ่านเพิ่มเติม »