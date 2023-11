EV Station PluZ คลอดฟีเจอร์ใหม่ ‘ชาร์จต่อเนื่อง’ ไม่มีสะดุด

item-details { border: 0 none !important; background: none !important; padding: 0 0 0 10px !important; } .ud-prachachat-plus-row .item-details { border: 0 none !important; background: none !important; padding: 0 0 0 10px !important; } .ads-network { text-align: center; }

:

THAIPOST: EV Station PluZ มอบประสบการณ์ชาร์จต่อเนื่องไม่มีสะดุด… ด้วยฟีเจอร์การ ‘ชาร์จต่อเนื่อง’ อัตโนมัติEV Station PluZ เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่เพื่อเติมเต็มความมั่นใจระหว่างเดินทาง มอบประสบการณ์ที่จะช่วยยกระดับชีวิตพลัซให้สะดวกด้วยระบบการ ‘ชาร์จต่อเนื่อง’ อัตโนมัติ โดยไม่ต้องถอดสายชาร์จเสียบใหม่

แหล่ง: thaipost | อ่านเพิ่มเติม ⮕

THANSETTAKIJ: บอร์ด EV ไฟเขียวมาตรการใหม่ อุดหนุนซื้อรถยนต์ไฟฟ้า สูงสุด 1 แสนบาทนายกฯ ประชุมบอร์ด EV ไฟเขียวมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ระยะที่ 2 หรือ EV 3.5 ครอบคลุมปี 2567 – 2570 เตรียมอุดหนุนซื้อรถยนต์ไฟฟ้า สูงสุด 1 แสนบาท ชงครม. อนุมัติรายละเอียดอีกครั้ง

แหล่ง: Thansettakij | อ่านเพิ่มเติม ⮕

AMARINTVHD: สรุปมาตรการ EV 3.5 ซื้อรถ EV ปีหน้ารัฐอุดหนุนลดลงเท่าไหร่?อมรินทร์ทีวี 34HD รวมข่าวเด่น ข่าวบันเทิง ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวการเมือง ข่าวต่างประเทศ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล รายการทีวีออนไลน์ ละครย้อนหลัง คลิปวิดีโอ เติมเต็มความคิด เต็มจินตนาการ

แหล่ง: amarintvhd | อ่านเพิ่มเติม ⮕

PRACHACHAT: “อีวีจีน” ผงาดยึดมอเตอร์เอ็กซ์โป ถล่มแคมเปญ-กลบรัศมีค่ายญี่ปุ่นสมรภูมิตลาด EV เดือด ค่ายจีนพาเหรดเคลื่อนทัพใหญ่บุกไทย “ฉางอาน” เดินหน้าลุยทำตลาด หลังปักหมุดตั้งโรงงานในไทย ยึดพื้นที่ในงาน “มอเตอร์เอ็กซ์โป” ปลายเดือน

แหล่ง: prachachat | อ่านเพิ่มเติม ⮕

MGRONLINELIVE: ค่ายรถยนต์จีน 'ฉางอัน ออโต' เตรียมเปิดโรงงานผลิต EV ในไทยฉางอัน ออโต ผู้ผลิตยานยนต์ของจีน ได้ลงนามสัญญาจัดซื้อที่ดินกับดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป นักพัฒนานิคมอุตสาหกรรมของไทย เพื่อก่อสร้างโรงงานยานยนต์ไฟฟ้า (EV) แห่งใหม่ในจังหวัดระยอง

แหล่ง: MGROnlineLive | อ่านเพิ่มเติม ⮕

TECHOFFSIDE: HYUNDAI IONIQ รถยนต์ไฟฟ้า EV จากเกาหลี เตรียมบุกไทยเร็วๆ นี้HYUNDAI IONIQ แบรนด์รถยนต์ไฟฟ้า EV สัญชาติเกาหลี ในเครือบริษัท ฮุนได มอเตอร์ ยืนยันเตรียมบุก เปิดตัว ในไทยเร็ว ๆ นี้แน่นอน

แหล่ง: techoffside | อ่านเพิ่มเติม ⮕