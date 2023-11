EUR/USD, การคาดการณ์ทองคำ: พาวเวลล์ล้มเหลวในการควบคุมตลาดเพื่อก้าวขึ้นอีกครั้ง อะไรตอนนี้?

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

THAIFRX: วิเคราะห์คู่เงิน EURUSD ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566วิเคราะห์ทิศทางและแนวโน้มคู่เงิน EUR/USD : มีโอกาสพุ่งสู่ 1.0620เปิดออเดอร์ : Buy Limit 1.0570จุดทำกำไร EURUSD : 1.0600 , 1.0640Stop loss : 1.0540Forex ฟอร์เร็กซ์

แหล่ง: thaifrx | อ่านเพิ่มเติม ⮕

THAIFRX: หลุมอุกกาบาตเยนของญี่ปุ่นหลังจาก BoJ ล้มเหลวในการเอาใจหมี, USD/JPY และ EUR/JPY ทะยานForex Gold Cryptocurrency

แหล่ง: thaifrx | อ่านเพิ่มเติม ⮕

THAIFRX: ความเชื่อมั่นของลูกค้า EUR/GBP IG: ข้อมูลของเราแสดงให้เห็นว่าขณะนี้เทรดเดอร์มีการซื้อ EUR/GBP สุทธิเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค. 2023 เมื่อ EUR/GBP ซื้อขายใกล้ 0.87Forex Gold Cryptocurrency

แหล่ง: thaifrx | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SIAMRATH_ONLINE: SCB ส่ง “บัญชีเงินฝากประจำ สกุลเงิน USD” รับดอกเบี้ยสูงสุด 5.10% ต่อปี ทางเลือกใหม่ของการออมเงินSCB ส่ง “บัญชีเงินฝากประจำ สกุลเงิน USD” รับดอกเบี้ยสูงสุด 5.10% ต่อปี ทางเลือกใหม่ของการออมเงิน สู่ความมั่งคั่งทางการเงิน รับอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ!

แหล่ง: siamrath_online | อ่านเพิ่มเติม ⮕

THAIFRX: ความเชื่อมั่นของลูกค้า USD/JPY IG: ข้อมูลของเราแสดงให้เห็นว่าตอนนี้เทรดเดอร์อยู่ที่ USD/JPY net-long น้อยที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค. เมื่อ USD/JPY ซื้อขายใกล้ 149.10Forex Gold Cryptocurrency

แหล่ง: thaifrx | อ่านเพิ่มเติม ⮕

THAIFRX: วิเคราะห์คู่เงิน GBPUSD ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566วิเคราะห์ทิศทางและแนวโน้ม GBP/USD วันนี้ : มีโอกาสพุ่งสู่ 1.2220เปิดออเดอร์ : Buy Limit 1.2160จุดทำกำไร : 1.2190 , 1.2210 , 1.2230Stop loss : 1.2130Forex ฟอร์เร็กซ์

แหล่ง: thaifrx | อ่านเพิ่มเติม ⮕