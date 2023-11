EUR/USD ยังคงอยู่ในภาวะหมีเนื่องจากสัญญาณของ ECB ไม่มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกต่อไป

Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.

EUR/USD ยักไหล่ขณะที่ ECB ถืออัตราForex Gold Cryptocurrency อ่านเพิ่มเติม ⮕

วิเคราะห์คู่เงิน EURUSD ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2566วิเคราะห์ทิศทางและแนวโน้มคู่เงิน EUR/USD : มีโอกาสร่วงสู่ 1.0530เปิดออเดอร์ : Sell Limit 1.0590จุดทำกำไร EURUSD : 1.0550 , 1.0510Stop loss : 1.0620Forex ฟอร์เร็กซ์ อ่านเพิ่มเติม ⮕

EUR/USD เสี่ยงต่อการลดลงครั้งใหม่ ราคาทองคำทะลุ 2K ดอลลาร์Forex Gold Cryptocurrency อ่านเพิ่มเติม ⮕

ECB ยังคงกดดันธนาคารต่าง ๆ ลดสัมพันธ์รัสเซีย แม้ไม่ง่ายติดตามข่าวเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน และประเด็นน่าสนใจรอบโลกที่นี่ อ่านเพิ่มเติม ⮕

วิเคราะห์คู่เงิน GBPUSD ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2566วิเคราะห์ทิศทางและแนวโน้ม GBP/USD วันนี้ : มีโอกาสร่วงสู่ 1.2080เปิดออเดอร์ : Sell Limit 1.2140จุดทำกำไร : 1.2110 , 1.2090 , 1.2070Stop loss : 1.2170Forex ฟอร์เร็กซ์ อ่านเพิ่มเติม ⮕

วิเคราะห์คู่เงิน NZDUSD ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2566วิเคราะห์ทิศทางและแนวโน้มคู่เงิน NZDUSD : มีโอกาสพุ่งสู่ 0.5850เปิดออเดอร์ : Buy Limit 0.5800จุดทำกำไร NZDUSD : 0.5820 , 0.5840 , 0.5860Stop loss : 0.5770Forex ฟอร์เร็กซ์ NZD/USD อ่านเพิ่มเติม ⮕