DITP จัดทัพนักออกแบบไทยบุกปารีสงาน Maison & Objet 2023 ชู Bio-Circular-Green

ที่ประกอบไปด้วยสินค้าหลากหลายประเภท ทั้งเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน งานหัตถกรรม ของขวัญและเครื่องหอมโดยแบ่งการจัดแสดงสินค้าออกเป็น 2 ส่วนหลัก ประกอบด้วย ส่วนเจรจาการค้า (Business Matching) สำหรับ 10 แบรนด์ที่ส่งสินค้าและเดินทางมาด้วยตนเอง ได้แก่

BAANBOON, FLOW, HIZOGA, LAMUNLAMA, ONE MORE THING, PLURAL DESIGNS, SKIN & TONIC, SUMPHAT, THE YARN STORY และ UPCYDE และ ส่วนนิทรรศการ (Showcase) สำหรับ 15 แบรนด์ ที่ส่งเฉพาะสินค้ามาจัดแสดงแต่ไม่ได้เดินทางมาร่วมด้วย ได้แก่

103PAPER SHOP, 'CARPENTER, APAUL, EGGWHITE DESIGN,GETNATURE, GLISTEN, LIVE LIFE DETAIL, MORE, PRAPAIPUN.STYLE, RUBBER IDEA, SABAI-D DESIGN, SALETE, SARNSARD, TAYALIVING และ WISHULADA นอกจากนี้ ในงานยังมีนักออกแบบไทยอีก 19 แบรนด์ ที่มีคูหาเป็นของตนเอง โดยมี 17 แบรนด์ที่ได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการ รวมทั้งยังได้รับความร่วมมือจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ หรือ สคต.

“งานแสดงสินค้า Maison & Objet ถือเป็นเวทีอันโดดเด่นและมีความสำคัญอย่างมากสำหรับนักออกแบบ โดยจะจัดขึ้นปีละ 2 ครั้งในช่วงต้นเดือนกันยายนและปลายเดือนมกราคมของทุกปี ซึ่งแต่ละปีจะมีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าประมาณ 2,200 แบรนด์ และมีผู้เยี่ยมชมประมาณ 75,000 ราย ทั้ง ผู้ซื้อ ผู้นำเข้า ผู้กระจายสินค้า นักออกแบบ ศิลปิน มัณฑนากร สถาปนิก รวมทั้งสื่อด้านศิลปะและการออกแบบจากทั่วโลก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนเหล่านักออกแบบที่มีศักยภาพเหล่านี้...

