Disney Dreamlight Valley Arcade Edition, Football Manager 2024 Touch, Sonic Dream Team และ Puzzle & Dragons Story เป็นส่วนหนึ่งของ 8 เกมที่จะเปิดตัวในเร็วๆ นี้บน Apple Arcade

และแนวตั้ง ปริศนาแต่ละอย่างอาจดูยากที่จะแก้ในครั้งแรก แต่จะเริ่มง่ายขึ้นเมื่อผู้เล่นมีพัฒนาการ ด้วยแต่ละขั้นตอนที่จะนำพาพวกเขาไปหาคำตอบอย่างเป็นธรรมชาติเกมจำลองการบริหารจัดการทีมฟุตบอลที่ดีที่สุดในโลกได้กลับมาสู่ Apple Arcade ในซีซั่นใหม่ Sports Interactive ได้นำความสมจริงอันหาผู้เทียบติดได้ยากในเกมที่สวยงามมาสู่ผู้เล่นทั่วโลกบนอุปกรณ์ Apple โปรดของพวกเขา แสวงหาเกียรติยศข้ามคืนกับหนึ่งในคลับฟุตบอลที่ดีที่สุดในโลก และการเปิดตัวคุณสมบัติ Save Game Compatibility ใหม่จะทำให้ผู้เล่น Football Manager...

และสิ่งที่มาใหม่ในซีซั่นนี้ ผู้เล่นจะสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานได้ด้วยการฝึกฝนที่ดีขึ้น สร้างผลลัพธ์ให้กับทั้งสองฝ่ายในสนามด้วย Set Piece Creator ที่ปรับปรุงมาใหม่ ขับเคลื่อนโดยทีมหลังฉาก กำหนดประเภทหัวหน้าที่ต้องการด้วย Manager Principles ใหม่ ออกความคิดเห็นให้มีคนฟังด้วยระบบใหม่ที่ทำให้สามารถส่งคำร้องขอไปยังเจ้าของคลับได้ พร้อมรับประสบการณ์ที่ดีที่สุดบน iPhone ด้วยสกินใหม่สำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็กลงเพื่อให้สามารถเล่นเกมได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น การพัฒนาไม่เคยหยุดยั้ง...

Disney Dreamlight Valley Arcade Edition ยังมาพร้อมกับพาสภาคเสริม Disney Dreamlight Valley: A Rift In Time ที่มาพร้อมกับเนื้อเรื่องใหม่พร้อมความลับและขุมทรัพย์ที่สูญหายไปตามกาลเวลา รอคอยให้ผู้เล่นมาค้นพบ ที่ Eternity Isle ดินแดนที่ห่างไกลจาก Dreamlight Valley ผู้เล่นจะได้พบกับตัวละครจาก Disney และ Pixar ใหม่พร้อมกับรับพลังจากเครื่องมือลึกลับ นั่นก็คือนาฬิกาทราย พร้อมๆ กับเปิดโปงแผนร้ายของ Jafar ผู้ชั่วช้าแฟรนไชส์ Sonic ที่มียอดจำหน่ายและดาวน์โหลดเกมกว่า 1.

IPHONE_DROID: Bloomberg เผย Apple Watch ปี 2024 จะรองรับการวัดความดันโลหิตและการตรวจจับภาวะหยุดหายใจขณะหลับBloomberg เผย Apple Watch ปี 2024 จะรองรับการวัดความดันโลหิตและการตรวจจับภาวะหยุดหายใจขณะหลับ - Apple News บทความมือถือใหม่ล่าสุด 2023

MXPHONE: เผยสเปคเต็ม ๆ Samsung Galaxy A15 5G คาดเปิดตัว Q1 ปี 2024มีความเป็นไปได้ที่ Samsung Galaxy A15 จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2024 โดยลือกันว่าเครื่องที่ขายในยุโรปจะวางจำหน่ายทั้งในเวอร์ชั่น 4G และ 5G ซึ่งล่าสุดก็มีข้อมูลสเปคของรุ่น 5G หลุดออกมาแล้ว

MXPHONE: ลือ Apple จะใช้กระจกขึ้นรูปที่เบาและดีกว่าสำหรับเลนส์ Tele บน iPhone 16 Proแหล่งข่าวเผย Apple เตรียมเปลี่ยนมาใช้เลนส์กระจกขึ้นรูปสำหรับกล้อง Telephoto ใน iPhone 16 Pro ของปี 2024 ซึ่งมี Largan Precision ทำหน้าที่ดูแลการผลิตเลนส์นี้ให้โดยเฉพาะ

MXPHONE: Apple โชว์เบื้องหลัง 'Scary Fast' ที่ถ่ายทั้งงานด้วย iPhone 15 Pro MaxApple ปล่อยคลิปเบื้องหลังการถ่ายคลิปอีเวนท์ 'Scary Fast' ที่เป็นการเปิดตัวชิป M3, MacBook Pro และ iMac รุ่นใหม่ ซึ่งถูกบันทึกภาพด้วยมือถือเรือธง iPhone 15 Pro Max

BLOGNONE: Qualcomm โชว์ผลเบนช์มาร์ค Snapdragon X Elite ชนะซีพียูคู่แข่งอื่นๆ ทั้งหมดQualcomm โชว์ผลการรันเบนช์มาร์คของชิป Snapdragon X Elite ที่เพิ่งเปิดตัว และคุยว่ามีสมรรถนะเหนือซีพียูรุ่นอื่นๆ ในตลาดทั้ง x86 และ Apple M2

TECHOFFSIDE: MacBook Pro 14 นิ้ว และ 16 นิ้วใหม่ ชิป M3 แล็ปท็อปโคตรแรง แบตอยู่ได้ 22 ชม. อัด RAM สูงสุด 128GB ราคาเริ่มต้น 59,900 บาทApple เปิดตัว MacBook Pro 14 นิ้ว และ 16 นิ้วใหม่ มีให้เลือก ชิป M3, M3 Pro และ M3 Max ประสิทธิภาพแรงสุดขีด ราคา เริ่มต้น 59,900 บาท

