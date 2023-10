Capcom กำลังพัฒนาเอนจินใหม่ จะใช้ชื่อว่า REX Engine

Capcom กำลังพัฒนาเอนจินใหม่ที่จะอัปเกรดคุณภาพการพัฒนาเกมให้สูงกว่า RE Engine เอนจินปัจจุบันที่ใช้ในการพัฒนาเกมไม่ว่าจะเป็น Monster Hunter: Rise หรือ Resident Evil 4 Remak

ตอนนี้ Capcom ใช้ RE Engine ในการพัฒนาเกม เอนจินนี้เริ่มใช้ในปี ค.ศ. 2014 โดยมี Resident Evil 7 เป็นเกมแรกที่ใช้เอนจินนี้ หลังจากนั้นเกมใหม่ ๆ ของ Capcom ก็ใช้เอนจินนี้ในการพัฒนาเกมมาโดยตลอด การมาเอนจินใหม่ถูกเปิดเผยออกมาใน Capcom’s R&D ซึ่งถูกค้นพบโดย Okami Games ให้หัวข้อ “อนาคตของ RE Engine” เป็นการนำเสนอเจาะลึกถึงความท้าทายเกี่ยวกับเทคโนโลยี รวมถึงการปรับแต่งเกมให้มีคุณภาพสูงมากยิ่งขึ้น

เอนจินใหม่ของ Capcom จะใช้ชื่อเรียกว่า REX เป็นการนำคำว่า RE จาก RE Engine กับ X จาก Next มารวมกัน เอนจินใหม่จะรองรับเทคโนโลยีใหม่ พร้อมปรับปรุงคุณภาพของทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น REX Engine will include all previous features of RE Engine while adding support for new technologies and handling the growing size of assets more efficiently. headtopics.com

Konami ปล่อยตัวอย่างเกมเพลย์แรกของ METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATERในงาน Xbox Partner Preview เมื่อคืน Konami ได้ส่งตัวอย่างใหม่ของ METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER พร้อมระบุว่าตัวเกมใช้ Unreal Engine 5 ในการ อ่านเพิ่มเติม ⮕

ตอบครบ! การใช้บริการรับทำ Backlink ช่วยเสริมธุรกิจได้อย่างไรในปัจจุบันที่โลกออนไลน์เชื่อมต่อถึงกัน จนทุกสิ่งที่ต้องการรู้ล้วนหาคำตอบได้ง่ายเพียงใช้ปลายนิ้วคลิกค้นหา ทำให้การทำ SEO หรือ Search Engine Optimization เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างแบรนด์เพื่อให้เป็นที่รู้จักในยุคสังคมดิจิทัล จนได้เกิดบริการรับทำ Backlink มากมายตามมา ซึ่งการรับทำ Backlink จะจำเป็นแค่ไหน ทำไมใคร ๆ ต่างก็ใช้บริการ... อ่านเพิ่มเติม ⮕

เศรษฐกิจอวกาศ สู่ New Growth Engine ประเทศไทย อว.จัดใหญ่สัปดาห์อวกาศ'อว. จัดใหญ่งานสัปดาห์อวกาศแห่งชาติ ดันเศรษฐกิจอวกาศของประเทศ เป็น New Growth Engine ของประเทศ สานต่อพระราชบัญญัติกิจการอวกาศ ฯ วันที่ 26 ตุลาคม 2566 อ่านเพิ่มเติม ⮕

เผยฟุตเทจแรกของเกม Metal Gear Solid Delta: Snake Eater สร้างจาก Engine ใหม่รับชมการปฏิบัติงานของ Snake ในการลอบเร้นภายในป่าดงดิบ จัดการศัตร์และรับมือกับสัตว์ป่าที่สมจริงกว่าเดิม อ่านเพิ่มเติม ⮕

พบ 'โมเลกุลน้ำ' และ 'คาร์บอน' ในตัวอย่าง 'ดาวเคราะห์น้อยเบนนู'หลังจากเดินทางกลับโลกนักวิทยาศาสตร์พบโมเลกุลน้ำและคาร์บอนจากตัวอย่างหินดาวเคราะห์น้อยที่ยาน OSIRIS-REx นำกลับมายังโลก ทีมนักวิทยาศาสตร์ขององค์การนาซา (NASA) ได้เปิดเผยผลวิเคราะห์ตัวอย่างหินจากดาวเคราะห์น้อยเบนนูที่นำกลับมาโดยยาน OSIRIS-REx เป็นครั้งแรก... อ่านเพิ่มเติม ⮕

ประธาน Capcom ยืนยันไม่คิดจะขายค่ายให้บริษัทอื่น #beartaiประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Capcom ที่ได้ออกมาบอก Bloomberg เมื่อถูกถามว่าจุดยืนของ Capcom เกี่ยวกับการควบรวมและซื้อกิจการ อ่านเพิ่มเติม ⮕