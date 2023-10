CROWNIVERSARY 85 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CBS) พร้อมบุคลากรและนิสิต จัดงาน CROWNIVERSARY 85 ปี แห่งการสถาปนาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมประกาศเป็น The Top Business School with Triple Crown Accreditation

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รองพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมแสดงความยินดี

วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CBS) กล่าวว่า คณะฯได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับโลกจากสามสถาบันการศึกษา คือ AACSB, EQUIS และ AMBA รวมเรียกว่า Triple Crown Accreditation และได้รับการจัดอันดับจาก QS Ranking ให้เป็นสถาบันด้านบริหารธุรกิจอันดับหนึ่งของประเทศไทย 18 ปีต่อเนื่อง จึงเป็นการฉลอง The Top Business School with Triple Crown Accreditation ซึ่งตอกย้ำถึงคุณภาพและการยอมรับในระดับนานาชาติของ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย... headtopics.com

