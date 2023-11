CRC ปักหมุดยืนหนึ่งในเวียดนาม เล็งขยายเป็น 600 ร้านค้า ทั่ว 57 จังหวัด ในปี 70

ปัจจุบันธุรกิจของ เซ็นทรัล รีเทล ในเวียดนาม มีจำนวนร้านค้าปลีกทั้งหมดกว่า 340 แห่ง ใน 40 จังหวัดจาก 63 จังหวัดทั่วประเทศ แบ่งเป็นร้านค้าปลีกในกลุ่มฟู้ดทั้งหมด 77 แห่ง ประกอบด้วยไฮเปอร์มาร์เก็ต GO! 38 แห่ง และซูเปอร์มาร์เก็ตอีก 39 แห่ง ทั้งยังมีร้านค้านอนฟู้ดอีกกว่า 200 แห่ง และศูนย์การค้า GO! อีก 39 แห่ง โดยเรามุ่งมั่นสร้างแบรนด์ GO! ให้เป็นแบรนด์ในดวงใจ (Top of mind brand) ของชาวเวียดนาม...

เซ็นทรัล รีเทล ยังพร้อมเดินหน้าขยายการลงทุนในเวียดนามอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจและกำลังซื้อของผู้บริโภคชาวเวียดนาม โดยตั้งเป้าเพิ่มจำนวนร้านค้าเป็น 600 แห่ง ใน 57 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อก้าวขึ้นเป็นเบอร์ 1 ด้านออมนิแชแนลในกลุ่มฟู้ด และอันดับ 2 ในกลุ่มพร็อพเพอร์ตี้ของเวียดนาม ภายในปี 70

