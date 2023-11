CPF เคาะดอกเบี้ย'หุ้นกู้ด้อยสิทธิ' 5 ปีแรกที่ 5.55% ต่อปี

รวมไปถึงการคิดค้นนวัตกรรมด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มาซึ่งระบบการผลิตที่ปลอดภัย มีสินค้าที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจและพฤติกรรมของผู้บริโภคทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้ เช่น หมูชีวา ที่มีไขมันดีและมีโอเมก้า 3 สูง ไก่เบญจาที่เลี้ยงด้วยข้าวกล้องคัดพิเศษเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคที่ต้องการดูแลสุขภาพ และอาหารประเภทโปรตีนทางเลือก (Plant Base Food)...

ที่ผ่านมา CPF ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืน หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) เป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน และได้รับการบันทึกในรายงาน The Sustainability Yearbook 2023 ของ S&P Global ซึ่งเป็นรายงานที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก โดย "ซีพีเอฟ" ได้คะแนนติดอันดับ Top 5 ของโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร สามารถรักษาตำแหน่งต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สะท้อนความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และมีธรรมาภิบาล (ESG)...

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SIAMRATH_ONLINE: SCB ส่ง “บัญชีเงินฝากประจำ สกุลเงิน USD” รับดอกเบี้ยสูงสุด 5.10% ต่อปี ทางเลือกใหม่ของการออมเงินSCB ส่ง “บัญชีเงินฝากประจำ สกุลเงิน USD” รับดอกเบี้ยสูงสุด 5.10% ต่อปี ทางเลือกใหม่ของการออมเงิน สู่ความมั่งคั่งทางการเงิน รับอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ!

แหล่ง: siamrath_online | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KTNEWSONLINE: แบงก์ชาติ คุมเข้ม แอปฯธนาคารล่ม ได้ไม่เกิน 8 ชม.ต่อปี ปรับสูงสุด 5 แสนบาทแบงก์ชาติ คุมเข้ม แอปฯธนาคารล่ม ได้ไม่เกิน 8 ชม.ต่อปี มีโทษเริ่มจากตักเตือน โทษปรับสูงสุด 5 แสนบาท ถ้าไม่แก้ไขเจอปรับรายวัน 5,000 บาท เริ่ม พ.ย. นี้

แหล่ง: ktnewsonline | อ่านเพิ่มเติม ⮕

NATIONTV22: เอาใจคนรักการออม ! ธอส.เปิดตัวเงินฝากออมทรัพย์ ชูดอกสูงธอส. ระดมเงินฝาก 5,000 ล้านบาท เปิดตัว GHB Welfare Savings ชูดอกเบี้ยสูงถึง 1.85% ต่อปี รับฝากตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ธ.ค.66 ไม่เสียภาษี พร้อมปล่อยกู้บ้านดอกเบี้ยต่ำ

แหล่ง: NationTV22 | อ่านเพิ่มเติม ⮕

POSTTODAY: ธอส.ออกเงินฝาก GHB Welfare Savings ส่งท้ายปี ดอกเบี้ย 1.85%ธอส. เปิดตัวเงินฝากออมทรัพย์ GHB Welfare Savings ดอกเบี้ยสูงถึง 1.85% ต่อปี หนุนรับโอกาสอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น รับฝากตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ธ.ค.66

แหล่ง: PostToday | อ่านเพิ่มเติม ⮕

THANSETTAKIJ: ธอส. รับฝากเงินออมทรัพย์ GHB Welfare Savings ดอกเบี้ย 1.85%ธอส. เปิดตัวเงินฝากออมทรัพย์ GHB Welfare Savings อัตราดอกเบี้ยสูงถึง 1.85% ต่อปี รับฝากตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ธ.ค.2566

แหล่ง: Thansettakij | อ่านเพิ่มเติม ⮕

THAIRATH_NEWS: สินเชื่อคืนถิ่น คืออะไร ดอกเบี้ยเท่าไร มีเงื่อนไขอะไรบ้างสินเชื่อคืนถิ่นแรงงานไทย (อิสราเอล) ให้กู้ได้สูงสุด 150,000 บาท/ราย ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี แบบลดต้นลดดอก ปลอดภาระชำระเงินต้นสูงสุด 12 งวดแรก ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ไม่เกิน 20 ปี ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือใช้บุคคลค้ำประกัน

แหล่ง: Thairath_News | อ่านเพิ่มเติม ⮕